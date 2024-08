“Veiksmīgs pasākums izdevies Ukrainas spēkiem, kuri no piektdienas jau dauzīja šos tiltus pāri Seimas upei. Izdevās iznīcināt pilnīgi visus trīs tiltus,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks. Ko deva šo tiltu iznīcināšana? “Krievijas spēkiem, kuri atrodas šīs upes rietumu krastā, būs grūtības ar apgādi,” viņš saka.

Ukrainas puse min, ka šajā sektorā ir apmēram 700-1000 Krievijas karavīru, kuri šobrīd nonākuši tādā diezgan sarežģītā situācijā. Nākotni neviens nevar paredzēt, bet jebkurā gadījumā šie tilti bija ar milzīgu nozīmi, pār tiem varēja vest karaspēkus, tehniku, šobrīd izskatās, ka vienīgais risinājums būs pontona tiltu uzlikšana. “Bet arī tos var aizdedzināt!”

Līdz šim krievu armijas centieni uzlikt pontona tiltus Ukrainā vienmēr beigušies neveiksmīgi. Šai upei ir aizauguši krasti, kas pagaidu tiltu būvniecību un tehnikas pievešanu vēl vairāk apgrūtina.

Ukrainas armija sagrāvusi pontonu pārceltuvi pār Seimu

Ukrainas armija, izmantojot augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmu HIMARS, Kurskas apgabalā sagrāvusi pontonu pārceltuvi pār Seimu, ko Krievijas karaspēks bija iekārtojis pēc trīs tiltu iznīcināšanu pār upi, trešdien vēsta Radio Brīvība. Pārceltuves iznīcināšana redzama Ukrainas Īpašo operāciju spēku izplatītajā videoierakstā.

Kā ziņots, Ukrainas armija Gluškovas rajonā sagrāvusi visus trīs tiltus pār Seimu. 16.augustā tika iznīcināts tilts netālu no Gluškovas ciema. 18.augustā tika paziņots par tilta iznīcināšanu netālu no Zvannojes ciema, bet dienu vēlāk tika sagrauts pēdējais no tiltiem pie Karižas ciema.

Satelītuzņēmumos, ko savā tīmekļa vietnē publicējis Radio Brīvība, redzams, ka laikā no 15. līdz 16.augustam šajā rajonā parādījušas divas pontonu pārceltuves. Savukārt uzņēmumos, kas izdarīti 19.augustā, jau redzams, ka viena no pārceltuvēm, kas atradās starp Zvannoji un Gluškovu, ir pazudusi.

20.augustā ukraiņu blogeris Serhijs Sternenko publicēja lidrobota uzņemtu videoierakstu, kurā redzams, kā šāviņš iznīcina pa pontonu pārceltuvi braucošo krievu armijas smago automašīnu, bet pati pārceltuve tiek piedzīta paralēli krastam.

Pēc tam krievi pārceltuvi pārnesa 500 metrus augstāk pa straumi, taču šodien Ukrainas armijas publicētajā videoierakstā redzams, kā pārceltuvi trāpa HIMARS šāviņš. Vēl viena pārceltuve, kas atrodas uz austrumiem no Gluškovas, pagaidām atrodas savā vietā.

Da können die #Ruzzen so viele Ponton Bridge hindengeln wie sie wollen, am Ende 💥 👇 M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and M30 DPICM cluster missiles on russian pontoon crossings in the Kursk region

Bridge across the #Seim in the village of #Zvannoye was also destroyed by the #UkrainianArmy.

Earlier, the bridge across the Seim in #Glushkovo was 💥

As a result, there are no intact bridges across the river left in the #Glushkovsky district & evacuation from #Kursk is by 🛶 pic.twitter.com/xOZzLrORaB

— Erik Korsas (@KorsasErik) August 18, 2024