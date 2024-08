Ukrainas žurnāliste Sokolovska: “Diemžēl nav noformulēta ideja, kāda izskatīsies Ukrainas uzvara” Ieteikt







“Diemžēl nav noformulēta ideja, kāda izskatīties Ukrainas uzvara,” tā intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” atzina ukraiņu žurnāliste, politoloģe Janīna Sokolovska, analizējot notikumus kara postītajā Ukrainā.

Esot dažādi varianti, turpināja sacīt Sokolovska. “Ir Zelenska versija – miers ir tad, kad nešauj. Tā ir lieliska versija, bet tā nerisina jautājumu par iespējamo Krievijas agresiju nākotnē, jo visi saprot, ka Krievija neliksies mierā,” uzsvēra ukraiņu žurnāliste intervijā TV24 raidījumā.

Tāpat Sokolovska norādīja, ka esot arī samērā pieredzējuši politiķi, kuri runā par to, ka ir nepieciešams novājināt Krieviju un tur nomainīt varu. “Un to nepieciešams veikt no iekšienes. Jāstimulē visas tās kustības, kas var gāzt Putina valdību, un tādā veidā izveidojot tur nomālu, demokrātisku valsti. Viņiem taču bija Gorbačova laiki, kad Krieviju uzskatīja par demokrātijas priekšposteni. Tas bija ne sevišķi ilgi, bet tā skaitījās! Un daudzi tam ticēja,” tā vēsturiskos notikumus Krievijas politikā atgādināja ukraiņu žurnāliste, politoloģe Sokolovska.

Sokolovska tāpat uzsvēra, ka Krievijā bija arī 1991.gads, kad piedzīvoja daudz demokrātisku impulsu, kas “pēc tam noslīka tajā visā briesmīgajā birokrātiskajā sistēmā”.

“Galvenais ir, ka Ukraina beidzot saprata, kas ir ļoti svarīgi, ka Putins nav viens. Putins ir kolektīvs – tā ir Krievijas vara. Pat ja tiek gāzts viens, nekas nemainīsies! Tur vajag pilnībā mainīt sistēmu. Man liekas, ka to ir sapratuši arī Amerikā un par šo tematu notiek kaut kādas sarunas, un briest kaut kādi procesi,” pieļāva ukraiņu žurnāliste, politoloģe Sokolovska intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”, apspriežot situāciju Ukrainā.

