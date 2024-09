Neticami drūmi kadri fiksēti brīdī, kad kāda sieviete ielauzās Lasvegasas apbedīšanas birojā un nozaga zārku ar visu līķi. 47 gadus vecā Patrīcija Sjerra tika atzīta par vainīgo vairākas dienas pēc 27. augustā notikušā incidenta. Viņa policijai sacīja, ka neatceras zādzību, jo pirms tam izdzērusi sešus aliņus, ziņo “Daily Mail“.

Kamerās, kas atradās apbedīšanas birojā, bija redzams, kā sieviete izsit logu un atslēdz ārdurvis. Pēc Lasvegasas policijas teiktā, aizdomās turētā persona iegājusi telpā un izvilkusi zārku 2600 USD vērtībā pa tām pašām durvīm, pa kurām iegāja.

Ap pulksten 3:30 kāds ieraudzīja gan zārku, gan līķi, kas atradās ārpus zārka guļam ar seju uz leju, un izsauca policiju. Policisti ieradās notikuma vietā un atrada gan zārku, gan līķi, kura kājas bija noklātas ar plastmasas maisiņiem, vēsta “USA Today”.

Kā ziņots, būvstrādnieks, kas incidenta dienā atradās blakus notikuma vietai, policistiem pastāstīja, ka todien redzējis sievieti, kura, atspiedusies pret apbedīšanas biroja ārsienu, rokās tur ziedus. Aina kļuva vēl skaidrāka, kad 29. augustā policisti saņēma zvanu no kāda, kurš teica, ka ir redzējis cilvēku ar tādām pašām drēbēm, kādas bija aizdomās turamajai zādzības dienā.

Policija identificēja Sjerru, kura pastāstīja, ka viņai bieži “aptumšojas” prāts un viņai ir problēmas ar apreibinošu vielu lietošanu. Lai gan viņa apgalvoja, ka neatceras, ka būtu ielauzusies apbedīšanas birojā, viņa atvainojās un teica, ka to nedarīja ļaunprātīgu motīvu vadīta. Policija arī atklāja, ka viņa pārvietojās ar sarkanu “BMX” velosipēdu, kas atbilst tam, kas bija redzams apbedīšanas biroja drošības kamerās.

Saistībā ar 27.augustā notikušo incidentu Sjerrai izvirzītas apsūdzības par ielaušanos, vērienīgu zādzību un cilvēka mirstīgo atlieku apgānīšanu.

Thief seen stealing casket with body still inside told cops she ‘blacked out from drinking 6 beers’

A thief caught stealing a casket with a body still inside from a Las Vegas funeral home said she doesn’t remember anything because she “blacked out from drinking six beers,”… pic.twitter.com/WnH18hhI7c

— T_CAS videos (@tecas2000) September 5, 2024