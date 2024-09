Ņemot vērā pēdējā laika masīvos raķešu un šahedu triecienus pret Ukrainu lielajām pilsētām – Ļvivu, Kijivu, Harkivu, ir secināms, ka Krievija vairs nerēķinās ne ar ko, Krievija vairs neņem vērā pilnīgi neko, tai vairs nav nekādu vērtību attiecībā pret pilsētām, pret apdzīvotības blīvuma, ka raķešu triecieni pret šīm vietām var nest milzu cilvēku upurus. Šādu viedokli pauda Kaspars Auzenbahs, Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants.

Pēdējās dienas liecina, ka krievi vienkārši šauj un viņu mērķis ir lielo pilsētu centri, krievus pat neinteresē, kā nostrādās ukraiņu pretgaisa aizsardzība; kur trāpīs raķetes – tas arī krievus neinteresē. Kā pierādījums tam ir uzbrukums Poltovai un Ļvivai, tā virsnieks norādīja TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Krievi principiāli ir nomainījuši taktiku, saka eksperts, “viņi terorizē Ukrainu un lielās pilsētas. Tas savukārt nozīmē to, ka krieviem ir daudz šaheda dronu, kas, salīdzinot ar pāris nedēļām iepriekš, pa šo laiku ir uzkrāti vai saražoti no jauna, savesti pie palaišanas iekārtām uz lidlaukiem; viss, kas krieviem pieejams, šonedēļ tiek raidīts Ukrainas virzienā.”

This is all that’s left of the Education building in Poltova 🇺🇦.

Russia fired 2 ballistic missiles (most likely North Korean 🇰🇵) at the education centre where people were studying.

There are 49 confirmed dead and over 209 injured. The number of dead is expected to rise 😢 pic.twitter.com/xjpOv6aRE9

— Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) September 3, 2024