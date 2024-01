Foto: Adam Ihse/SCANPIX/LETA

Zviedrijā arvien vairāk sieviešu pievienojas noziedzīgajiem grupējumiem







Zviedrijā arvien vairāk sieviešu pievienojas noziedzīgajiem grupējumiem. Policija apgalvo, ka pašlaik noziedzīgajos grupējumos ir iesaistījušās aptuveni 500 sieviešu, vēsta SverigesRadio.

Sievietes gan plāno, gan piedalās bandu pastrādātajos noziegumos.

Saskaņā ar policijas datiem pašlaik noziedzīgajos grupējumos darbojas aptuveni desmit tūkstoši cilvēku, un aptuveni 500 no tiem ir sievietes. Tas ir vairāk nekā agrāk. Turklāt šis skaits turpina pieaugt. Jau tagad ir par 100 sievietēm vairāk nekā iepriekšējā gadā un par 200 vairāk nekā divus gadus atpakaļ.

Policijas aplēses liecina, ka augstu amatu bandās ieņem 120 sievietes. Un viņi uzskata, ka aptuveni 15 sievietes atrodas pašā augstākajā līmenī – viņas pieņem lēmumus un organizē bandu darbību.

Intervijā SverigesRadio kāda bijusī bandas locekle sieviešu noziedznieču skaita pieaugumu skaidroja ar to, ka sievietēm ir vieglāk izvairīties no policijas: “Meitenes var no tā atteikties, meitenes var raudāt, policija var viņām ļaut aiziet. Meitenes ir manipulatīvas. Meitenēm nav tādu acu, kādas ir puišiem.”

Turklāt, pēc bijušās noziedznieces domām, sievietes piesaista mazāk tiesībaizsardzības iestāžu uzmanības nekā vīrieši.