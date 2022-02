Sievietes Ukrainā Krievijas armijas uzlidojumu laikā spiestas dzemdēt patversmēs un metro stacijās

Ukraiņu sievietes Krievijas armijas uzlidojumu laikā tagad bērnus dzemdē patversmēs un metro stacijās, liecina sociālajos tīklos publicētas fotogrāfijas.

Ukrainian mothers are now giving birth in shelters and metro stations during air raids. The Blitz of London 1940 is being repeated by Russia in Ukraine in 2022. NATO must make UA no fly zone. #StandWithUkriane #NoFlyZone #CloseTheSky pic.twitter.com/QHjdpnKr6M

— Anastasia Radina (@AnastasiaRadina) February 26, 2022