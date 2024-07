VUGD mācības. Ilustratīvs attēls LETA © Evija Trifanova

Siguldā no Gaujas izcelts viens bojāgājušais







Siguldā piektdien no Gaujas izcelts bojāgājis cilvēks, līdz ar to kopumā ūdenī šogad atrasti 55 bojāgājušie, tostarp 30 oficiālās peldsezonas laikā, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti divi miruši cilvēki – Aizkraukles novada Neretas pagastā no ūdenstilpes tika izcelts bojāgājis cilvēks, savukārt ceturtdienas rītā glābēji devās uz Salas ielu Ogrē, kur no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijai.

VUGD gan norādīja, ka bojāgājušo nāves iemeslus izmeklē Valsts policija, tāpēc nevar apgalvot, ka ūdenī atrastie ir miruši noslīkšanas rezultātā.

VUGD atgādina par nepieciešamību ievērot piesardzību atpūtā pie ūdens. Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem.

Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens.