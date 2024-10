“Situācija ap pilsētu ir kļuvusi dramatiska…” Slaidiņš komentē, kāpēc krievi apšauda Selidovi, bet nenoslauka to no zemes virsas Ieteikt







“Krievi ir pilsētā, līdz ar to ir svarīgi, kas notiek šīs pilsētas flangos un kā ukraiņiem nodrošināt loģistiku, kas šobrīd ir liels izaicinājums,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par Selidoves pilsētu informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, stāstot jaunāko informāciju par situāciju Pokrovskas un Kurahoves sektorā, kas atrodas Doņeckas apgabalā Ukrainā.

“Situācija ap pilsētu ir kļuvusi dramatiska – būtībā visi loģistikas ceļi atrodas zem Krievijas bruņoto spēku uguns kontroles. Būtībā ukraiņu perspektīvas noturēt pilsētu šobrīd izskatās maz ticamas, jo tur krievi lien uz priekšu,” sprieda NBS majors Slaidiņš. Vēl esot interesanta tāda lieta, ka krievi turpina apšaudīt Selidoves pilsētu, taču salīdzinot ar citām pilsētām, viņi to “nenoslauka no zemes virsas”, kā tas bija ar pārējām pilsētām. Kāpēc krievi tā rīkojas? “Tāpēc, ka tā [Selidove] atrodas uz ceļa, un tāpēc to viņiem ir svarīgi saglabāt, ja viņi [pilsētu] ieņems,” komentēja Slaidiņš.

Selidoves pilsēta ir pietiekami liela, lai tur varētu izvietot dzīvo spēku un munīciju. “Vismaz ukraiņi ziņo, ka viņi to pilnībā neposta nost, kā tas bija ar pārējām,” turpināja stāstīt militārais eksperts TV24 raidījumā. “Tomēr redzam, ka krievi spiež, katru dienu kaut ko ieņem… Tāpat to redzam uz dienvidiem no Selidoves,” sacīja Slaidiņš.

“Tur šī situācija ir ļoti smaga! Kaujas notiek, kā ziņo ukraiņi, par katru māju, par katru pagalmu,” uzsvēra NBS majors, demonstrējot raidījumā gan karti, gan video no šī frontes sektora Ukrainā.

“Piektā daļa no Selidoves ir jau okupēta, krievi liek savus karogus. Ja paskatās tos materiālus, tad ļoti daudz ēkas nav sagrautas, tātad viņi liek uzsvaru uz dzīvo spēku un pa gabaliņam mēģina ieņemt,” rezumēja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par Pokrovskas un Kurahoves sektoru Ukrainā, kur atrodas Selidoves pilsēta.

