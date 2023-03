Sizeer – plašs apavu, apģērbu un streetwear aksesuāru klāsts

Publicitātes foto

Vai esi lietas kursā par to, kas notiek ielu modē, un plāno papildināt savu sporta apavu kolekciju ar jaunu izstrādājumu? Vai arī Tu tagad sāc savu piedzīvojumu ar streetwearu un vēlies izveidot labu apģērba pamatu, lai veidotu veiksmīgus lookus? Neatkarīgi no tā, vai Tev ir pieredze street stilā vai tikai iepazīsties ar ielas stila pasauli, ir vērts iegādāties apģērbus, apavus un aksesuārus pārbaudītās vietās. Kur iegādāties labāko streetweara zīmola izstrādājumus? Atbilde ir vienkārša – veikalā Sizeer!

Sporta apavi – streetweara pamats

Neviens ielu modes cienītājs nevar iztikt bez piemērotiem apaviem. Daudzi no mūsdienās populārākajiem apavu modeļiem sākotnēji tika izstrādāti kā vīriešu sporta apavi. Piemēram, Nike apavi – Air Max, tika izstrādāti, galvenokārt ar domu par skriešanu, taču to izcilo amortizāciju ātri vien novērtēja arī pilsētas ielās. Vai arī meklē modeli, kas lieliski parāda basketbola iedvesmu? Izvēlies adidas Forum apavus, kas tika radīti 80. gados! Protams, starp labākajiem modeļiem ir arī apavi, kuru mērķis jau no paša sākuma bija tikai nodrošināt komfortu un perfektu izskatu un kuriem, izņemot to īpatnējo izskatu, nav nekā kopēja ar sportu. Piemērs? Korejas zīmola Disruptor sieviešu modeļi ir satriecoši un patiešām iespaidīgi. Fila apavi ir izstrādāti “ugly shoes” stilā, kas ir aktuāls jau vairākas sezonas, un izskatās, ka retro motīvs vēl ilgi būs aktuāls. Protams, sporta apavi nepārtraukti attīstās, un to stilu jau tagad ir grūti ietvert vienā definīcijā. Labāko zīmolu klāstā atradīsi gan klasiskus un minimālisma, gan arī trakulīgus, daudzkrāsainus modeļus. Dodies uz veikalu Sizeer un izvēlies jaunu pāri, lai papildinātu savu kolekciju.

Street stila apģērbs

Vai jaunie sporta apavi jau ir izvēlēti? Tad ir pienācis laiks papildināt pārējo streetweara garderobi. Sāksim ar pamatu, tas ir pareizi pieguļošu apakšdaļu. Nike treniņbikses ar jogera piegriezumu ir lieliski piemērotas ikdienas komplektiem. Tās raksturo kājas apakšdaļā elastīgas apmeles. Pateicoties tam, tās nodrošina komfortu un pilnīgu kustību brīvību, vienlaikus lieliski pieskaņojoties sporta apaviem ar paaugstinātu augšdaļu. Vai varbūt meklē modeli, kas palīdzēs Tev izcelties pilsētā? Tad izvēlies adidas bikses ar paplašinātām kājām! Tas ir īsts pēdējo sezonu hits, kā arī brīvais piegriezums lieliski saskan ar 2000. gadu sākuma ielu modi. Tagad ir pienācis laiks izvēlēties atbilstošu augšdaļu. Izvēle ir vienkārša – T-krekli vislabāk iederas streetweara komplektos, savukārt sievietēm – crop topi. Nike zīmola T-krekli ir absolūts must have ikviena sneakerheada garderobē. Papildināts ar nelielu logotipu uz krūtīm lieliski komplektējās ar tā paša zīmola sporta apaviem. Sieviešu komplektos lieliski noderēs adidas T-krekli ar brīvāku un īsāku piegriezumu. Neaizmirsti stilizāciju papildināt ar atbilstošajām virsdrēbēm – adidas džemperi bez kapuces lieliski papildinās retro stila apģērbu. Vai arvien biežāk izvēlies klasisko džemperi ar kapuci? Apskati Nike džemperus, kas gaida Tevi veikalā Sizeer: https://sizeer.lv/apgerbi/dzemperi/nike! Ziemā ir vērts pievienot stilizācijām siltas adidas jakas, kas pieejamas sieviešu un vīriešu izmēros.

Streetwear aksesuāri – kādi ir must have?

Neviena stilizācija nevar iztikt bez piemērotiem papildinājumiem. Kuri no tiem vislabāk noderēs ielas stila komplektā? Pirmkārt, pareiza galvassega! Viens no modernākajiem modeļiem ir cepures bucket hat. Tās lieliski kombinējas ar Nike retro biksēm un jaku. Ja dodi priekšroku sportiskam dizainam, izvēlies cepures ar nagu. Neaizstājams aksesuārs jebkuram urbāna cienītājam ir arī mugursoma. Vai izvēlēsies klasisku modeli vai varbūt sporta maisiņu? Ja meklēj kaut ko mazāku, izvēlies jostas somu. Vairāk modeļus atradīsi Sizeer – apmeklē mūsu mājaslapu sizeer.lv vai apmeklē tuvāko klātienes veikalu un iepazīsties ar plašo streetwear apavu, apģērbu un aksesuāru klāstu!