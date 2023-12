VIDEO. Skanēja kliedzieni, bija daudz asiņu…”Radio Svoboda” raidījumu vadītājs kļuvis par aculiecinieku apšaudei Prāgā

“Ir grūti noticēt, bet mēs klusajā Prāgā esam nokļuvuši apšaudē,” Kārļa Universitātes pasniedzējs, “Radio Svoboda” raidījumu vadītājs Sergejs Medvedevs sociālajā tīklā “Facebook atklāj, ka viņš bijis incidenta aculiecinieks.

“Es lasīju lekciju universitātē, kad ēkā atskanēja šāvieni, logi drebēja,” rakstīja Medvedevs.

Tad atskanējuši kliedzieni, auditorijā iebrāzusies specvienība, kas pārbaudīja telpu.

“Mēs ar studentiem aizbarikādējāmies auditorijā,” viņš raksta.

Vēlāk viņi tika evakuēti uz koncertzāli. “Uz kāpnēm ir daudz asiņu, mediķi, nestuves,” rakstīja Medvedevs.

Ekskluzīvā intervijā TV24 viņš pastāstīja, ka sākumā nav pievērsis uzmanību notiekošajam, un turpinājis vadīt lekciju. Tikai tad, kad kliedzieni atskanējuši pavisam tuvu koridorā, viņš paskatījies pa logu un ieraudzījis, ka Kārļa tilts ir slēgts un policija aplenkusi tuvējās ielas.

Medvedevs arī pastāsta, ka otra specvienība, kas ieradusies aptuveni pēc 40 minūtēm, sagrāvusi barikādes, visus telpā esošos noguldījuši uz zemes, pārbaudījusi un aizvedusi uz koncertzāli. Viss noticis ļoti korekti.

Viņš uzsver, ka visi studenti, ar ko viņš bijis kopā, ir drošībā un veiksmīgi pametuši ēku. Taču šausmīgākais bijis, kad viņi devušies pa kāpnēm lejā no trešā stāva, jo tās visas bijušas asinīs.

“Daudz asinis,” viņš atzīst.

Savukārt 1. un 2. stāvā bijušas daudz nestuves, kurās, viņaprāt, bijuši arī bojāgājušie.

Kopš apšaudes sākuma Medvedevs apmēram stundu atradies telpā, kur vadīja lekciju. Viņš cer, ka kādā brīdī viņam ļaus atgriezties, lai varētu paņemt savu somu ar dokumentiem, kas tur palika.

Notikušo izvērtēt varēšot tikai pēc kāda laika, taču tagad esot jāatzīst, ka ne tikai Izraēlā, Ukrainā notiek karš, bet “arī negaidīti tepat pie mums mīļajā Prāgā.”

BREAKING:

Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.

The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air. pic.twitter.com/9K0ibvudGP

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023