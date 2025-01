Skride: Mums ir daudz iespēju palīdzēt savai sirdij! Ieteikt







Kā jau vienmēr Jaunais gads daudziem nāk ar kādu apņemšanos. Kāds vēlas izlēkt ar izpletni, kāds cits izlasīt katru mēnesi pa grāmatai, vēl kāds vairāk sportot vai ēst veselīgāk. Pagājušajā gadā, atverot “Skrides Sirds klīniku”, visa mana profesionālā dzīve tagad vēl vairāk saistīta ar sirds veselību, tāpēc es no sirds iesaku tās apņemšanās, kas saistītas ar veselību, noteikti censties neatmest visa gada garumā.

Man nereti jautā, kas tad ir tās lietas, kas visvairāk ietekmē sirds veselību. To faktoru ir diezgan daudz, šeit minēšu galvenos. Pirmkārt, nepietiekamas fiziskās aktivitātes un neveselīgs uzturs. Ar fiziskajām aktivitātēm vispirms jāsaprot kustība ikdienā, tas, cik daudz ejam ar kājām, cik daudz kāpjam pa trepēm vai izmantojam liftu. Tas ir labs piemērs daudziem, kas saka, ka viņiem nav laika: lūdzu, jums ir iespēja neizmantot liftu. Cik stāvus dienā šādi katrs varētu uzkāpt? Tas neaizstāj spēka vingrinājumus, kas arī būtu ļoti vajadzīgi, bet arī to var katrs izdarīt pavisam vienkārši – piemēram, piestājiet pa ceļam uz veikalu sporta laukumā un izpildiet pievilkšanās vingrinājumu kaut pāris reižu sākumā vai mājās katru rītu pirms zobu tīrīšanas un dušas atspiedieties 10 reižu, un tad katru dienu par vienu reizi vairāk. Tas praktiski neizmaina jūsu ikdienas plānus, bet, mazliet padomājot un saliekot visas šīs lietas kopā, tam jau būs pozitīva ietekme uz veselību.

Ēšanas paradumos mūsu galvenā problēma – par daudz sāls. Sāls ir garšas pastiprinātājs, tāpēc to atradīsiet praktiski jebkur, ēdot ārpus mājas. Mans ieteikums būtu vairāk gatavot pašiem, kad jūs kontrolējat, cik daudz un kādas garšvielas lietojat. Dienā pieaugušam cilvēkam uzturā nevajadzētu patērēt vairāk par 4 gramiem sāls. Tas, īstenībā, ir ļoti daudz. Ja nosvērsiet šādu daudzumu, liksies, ka tik daudz jau nekad neapēdam, bet gatavajā pārtikā, pusfabrikātos sāls ir ļoti daudz, par to var palasīt uz iepakojuma. Vēl viena problēma ir slikto jeb piesātināto tauku lietošana, tie sastopami treknā gaļā un konditorejas izstrādājumos. Bet man ir arī labā ziņa, zivis un dažādus jūras produktus praktiski var lietot bez ierobežojuma, tur tieši otrādi – būs vairāk labuma. To sastāvā ir daudz labo jeb nepiesātināto tauku, kas ir ļoti nepieciešami pareizai organisma funkcionēšanai. Protams, smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana, slikts miegs un stress arī ir faktori, kas ietekmē sirds veselību. Ja skatāmies uz saslimšanām, kuru attīstību šie faktori var veicināt, tad jāseko līdzi asinsspiedienam un holesterīna līmenim. Ja šie rādītāji ir paaugstināti, tas nekavējoties jārisina, pretējā gadījumā agri vai vēlu tas noteikti negatīvi ietekmēs arī sirds veselību. Sirds slimības var būt pārmantotas arī ģenētiski, tāpēc, ja rados ir konstatētas kādas problēmas ar sirdi vai bijušas pēkšņas, neizskaidrojamas radinieku nāves, noteikti vajadzētu veikt pārbaudes, lai šādu saslimstību iespējamību izslēgtu.

Savas sirds veselībai īpaši svarīgi sekot ir vīriešiem pēc 40 gadu vecuma un sievietēm pēc menopauzes iestāšanās. Diemžēl vīriešiem arī dzimums ir riska faktors, jo sieviešu hormonālā sistēma pasargā viņas labāk no iegūtām sirds saslimšanām. Papildus uzmanība būtu jāpievērš, uzsākot fiziskās aktivitātes. Ja kādu laiku neesam neko aktīvu darījuši, ir uzmanīgi jāieklausās savā ķermenī, bet ne jau katrs saprotam, ko ķermenis saka, tāpēc kardiologa konsultācija būtu ļoti vēlama. Par pārējiem muskuļiem jeb skeletālo muskulatūru un tās trenēšanu būtu ieteicams konsultēties ar fizioterapeitu.

Lai noskaidrotu, kāda ir sirds veselība, svarīgākais, protams, ir kardiogramma, kur redzam sirds ritmu un izmaiņas sirds muskulī. Pēc četrdesmit gadu sasniegšanas visiem vīriešiem un sievietēm pēc piecdesmitās jubilejas jāveic veloergometrija, kas ir sirds elektriskās aktivitātes pieraksts slodzes laikā, lai redzētu kāds ir sirdi apasiņojošo asinsvadu stāvoklis. Šim nolūkam mums Profesora Skrides Sirds klīnikā ir sagatavota īpaša programma, kur iekļauti gan izmeklējumi, gan speciālistu konsultācijas. Atgādināšu arī, ka jau līdz 18 gadiem svarīgi veikt elektrokardiogrammu, ehokardiogrammu un holesterīna analīzes.

Ir dažas situācijas, par kurām es teiktu, ka speciālista apmeklējumu atlikt nedrīkst. Elpas trūkums un izteikts nogurums pat pie minimālas fiziskas slodzes, kā arī pietūkums potītēs, paātrināta sirdsdarbība, kas rada grūtības noiet vairāk nekā 500 metrus 6 minūtēs, var liecināt par sirds mazspēju. Spiedošas vai žņaudzošas sāpes krūtīs pie slodzes ir simptoms, kas bieži signalizē par asinsvadu aizkaļķošanos. Neregulārs sirds ritms ir signāls, ka jāpievērš uzmanība aritmijai. Sirds sakarā noteikti nedrīkstam ignorēt arī galvassāpes un redzes traucējumus. Bet es aicinu nekad nemēģināt diagnosticēt sevi pašiem, aizejiet pie speciālista! Ja tā būs viltus trauksme, jums ne par ko nebūs jāsatraucas, bet, ja vajadzīga palīdzība, tad viss notiks ātrāk, drošāk un pareizāk.

Lai rūpētos par savu sirdi, nav jāizdara nekas pārdabisks. Redzam, ka citās valstīs ar līdzīgu klimatu, vēsturi un ekonomisko situāciju, sirds veselības rādītāji ir krietni labāki. Tas liecina, ka viss ir mūsu pašu rokās. Dzīvot veselīgāk un, galvenais, pievērst pienācīgu uzmanību tad, ja kāds no riska faktoriem attiecas uz jums. Es savā pieredzē un saziņā ar citu valstu kolēģiem redzu, ka mēs pret savu veselību attiecamies salīdzinoši vieglprātīgi. Ja ir izrakstītas kādas zāles, tad tās ir jālieto. Ja kāds rādītājs analīzēs ir paaugstināts, tad to nedrīkst ignorēt. Valsts šajā gadījumā var nākt pretī ar izmeklējumu nodrošināšanu vai medikamentu kompensēšanu, bet jābūt mijiedarbībai, un cilvēkiem jābūt atbildīgiem par novēršamajiem riska faktoriem.

Lai visiem laimīgs 2025. gads un laba veselība!