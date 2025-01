Kādas sekas uz sirds veselību ir atstājusi Covid-19 pārslimošana, un kā sevi pasargāt no inficēšanās ar gripu? Skaidro kardiologs Andris Skride Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība” profesors, kardiologs, Skrides klīnikas vadītājs Andris Skride norāda, ka Covid-19 pārslimošana katram cilvēkam ir bijusi atšķirīga: “Vienam tas bija vieglāk, kādam tas bija smagāk, un, ja vēl tas bija vairākas reizes, bija novērojamas dažādas sirds aritmijas, dažādas sirds muskuļa problēmas, ko varēja izraisīt šis Covid-19 vīruss, tāpat arī bija novērojama pastiprināta tendence tieši uz trombiem, gan venozajā sistēmā, gan arteriālajā”

Kardiologs uzsver, ka kardioloģijā ir ārkārtīgi daudz slimību, ko Covid-19 vīruss varēja pastiprināt vai arī izraisīt no jauna.

Ņemot vērā, ka šobrīd Latvijā ir sākusies gripas epidēmija un vēl joprojām ir iespējams saslimt ar Covid-19 vīrusu, kardiologs norāda, ka viens no efektīvākajiem veids, kā pasargāt sevi gan no gripas infekcijas, gan Covid-19 infekcijas ir veikt vakcināciju, īpaši uzsverot, ka to nepieciešams veikt cilvēkiem, kas ir riska grupās. Viņš norāda, ka, lai gan gripas epidēmija ir sākusies, vēl joprojām nav par vēlu vakcinēties pret to, tādējādi pasargājot sevi no iespējamās inficēšanās.