Ilustratīvs attēls Foto: Friends Stock/SHUTTERSTOCK

Skumji, bet fakts. 60% nodarbināto arī atvaļinājuma laikā nākas strādāt Ieteikt







Vairāk nekā pusei jeb 60 % iedzīvotāju atvaļinājuma laikā nākas pievērsties darba pienākumu pildīšanai, secināts bankas Citadele jūnijā veiktajā aptaujā.

No tiem, kuri atvaļinājumā laikā pievēršas darbam, 36 % atklāj, ka dara to regulāri. Turklāt puse jeb 49 % no tiem ir vadītāji. Savukārt katrs piektais jeb 24 % norāda, ka darba jautājumus atvaļinājuma laikā risina tikai izņēmuma kārtā.

Turpretim teju trešdaļa jeb 27 % respondentu atvaļinājuma laikā netiek traucēti, un tie lielākoties (33 %) ir jauni cilvēki vecumā no 18 – 29 gadiem, kā arī fiziska darba darītāji – attiecīgi 48 %.

“Darba devēja pienākums ir veidot tādu darba kultūru un etiķeti, kas ciena privāto dzīvi un nodrošina darbiniekiem kvalitatīvu atpūtu. Tomēr aptaujas rezultātos redzam, ka prakse traucēt darbinieku atvaļinājuma laikā ir bieži sastopama. Tas nozīmē, ka pat savā – no darba brīvajā laikā – darbinieks turpina domāt par darbu, un nespēj pilnvērtīgi atpūsties. Darba devējam būtu jārod risinājumi, kā nodrošināt darbu turpināšanos arī šķietami neaizstājamu darbinieku prombūtnē, kā arī jānodrošina, lai darbinieki plānotajā atvaļinājumā patiešām atpūstos. Piemēram, Citadelē esam ieviesuši sistēmu, kur darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma laikā ir ierobežotas pieejas bankas IT sistēmām. Tas ne tikai palīdz darbiniekiem “atslēgties” no darba atvaļinājuma laikā, bet sniedz vadītājiem iespēju pārskatīt darbinieku aizstāšanas iespējas,” norāda Citadeles Personāla vadītāja Liene Grūtupa.

Aptauja rāda, ka vēl 2 % respondentu ir bijusi nepieciešamība pievērsties darbam, bet viņi šādu lūgumu atvaļinājuma laikā ir noraidījuši. Savukārt katrs desmitais aptaujātais norāda, ka viņa darba specifika nepieļauj iespēju veikt darba pienākumus atvaļinājuma laikā.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju darba jautājumu risināšanas paradumiem atvaļinājuma laikā Citadele kopā ar pētījumu aģentūru Norstat veica 2023. gada jūnijā, tiešsaistē aptaujājot 1010 interneta lietotājus vecumā no 18 līdz 74 gadu vecumam.