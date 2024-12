Slaidiņš: “Ja valsts grib pastāvēt, karā bez upuriem neiztikt. To saprotam mēs, baltieši, ukraiņi, bet ne vācietis!” Ieteikt







Karš iet jau trīs gadus, sabiedrība pagurst ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, bet es uzskatu, ka, tikai pateicoties Ukrainas karavīriem, kuri šobrīd aizstāv savu zemi, mums ir miers. vai varat iedomāties, kas tagad notiktu, ka Ukraina būtu sabrukusi? Šādu eksistenciālu jautājumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” pārsprieda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Virsnieks norāda uz Krievijas retoriku par iešanu līdz Lamanšam, imperiālistisko domāšanu par visu atbrīvošanu.. “Ja nebūtu šī Ukrainas zobena, kas tur šo ordu, tad visiem būtu ļoti smagi.”

“Mēs, latvieši, lietuvieši un igauņi, to saprotam, to saprot ukraiņi, bet to nesaprot vidusmēra vācieši, francūži vai amerikāņi, kas skatās uz šo karu kā kaut kādu dokumentālo filmu tālumā,” tā situāciju raksturo Slaidiņš, tāpēc mūsu devums ir milzīgs un nenovērtējams.

Daudzi Latvijas iedzīvotāji, īpaši vecākā paaudze, atceras, ko nozīmē karš; atceras PSRS laikus un kā ir dzīvot zem krievu zābaka, tie visi saprot, par ko ir jācīnās; ja valsts grib pastāvēt, karā bez upuriem neiztikt.

Vai es esmu saskaitījis, cik dronu Ukrainā nogādājis esmu? No galvas to grūti pateikt, bet pirms laika rēķināju, ka pa visu gadu apmēram bija jau 1018 dronu, norāda virsnieks, piebilstot, ka tie ir dažādi droni – parastie, kvadrakopteri, lidmašīnu tipa droni, bet par to jāsaka paldies visai Latvijas sabiedrībai.

Es esmu tikai iniciators šai idejai, bet tas viss bez Latvijas iedzīvotājiem tas nevarētu notikt – cilvēki nāk un ziedo, mēs tādā ziņā esam unikāli,” saka Slaidiņš.

“Protams, Ukraina ir liela valsts un citas lielas valstis tai ir devušas daudz, bet ir lietas, ko neviens Ukrainai iedot nevar – tās ir lietas, kas nepieciešamas vietējam karavīram, kas atrodas zemes, kaujās pirmās frontes līnijās, veic izlūkreidus Krievijas armijas aizmugurē,” tāpēc viņiem vajadzīgas lietas bez birokrātijas, bet pa tiešo rokās, ko mēs varam nodrošināt.