“Mēs redzam, ka Latvija ir pilna ar šiem “vatņikiem”, arī Saeima, un tur laikam neko nevar darīt – ar to ir jārēķinās,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot aktuālo ziņu par to, ka Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu (“Stabilitātei”) parlamentāriešu vairākums ceturtdien, 5.jūnijā, izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Rosļikovs, runājot par deklarāciju “par rusifikācijas seku novēršanu”, no Saeimas tribīnes izmantoja krievu valodu, kas ir pārkāpums.

“Bet te ir viens jautājums pēc tās [Rosļikova] uzvedības un ko viņš teica… Kāpēc ir domāts tas zvērests, ko jaunievēlētie deputāti zvēr Latvijas Republikai – aizstāvēt valodu? Tātad ar šo gājienu viņš jau ir pārkāpis šo zvērestu,” uzskata NBS majors Slaidiņš. “Ja zvērestu pārkāpj, tad ir pavisam vienkārša runāšana! Vai nu tas zvērests ir tikai tāda punktiņa pēc… Visdrīzāk izskatās, ka tas [zvērests] ir tikai tāda formalitāte, pēc tam arī ordeņi un viss pārējais, kas pienākas,” sprieda Slaidiņš TV24 raidījumā, vērtējot Saeimas deputāta Rosļikova uzvedību parlamenta sēžu zālē.

“Šitos nevar izmācīt tāpat…” turpināja komentēt Slaidiņš, atbildot uz jautājumu, vai Rosļikovu un tamlīdzīgus “tipāžus” pēc šī gadījuma nevajadzētu iesaukt obligātajā Valsts aizsardzības dienestā (VAD), lai viņiem “tur iemācītu, kas ir patriotisms”. “Turklāt jāņem vērā, kādus uzdevumus viņš pilda? Kaut vai velc kopā ar to, ka Krievijā saka, ka viņi ies visur palīgā, kur apdraud mūsu tautiešus un tā tālāk. Viņš [Rosļikovs] vienkārši šobrīd provocē to situāciju. Un tiklīdz būs kaut kādas darbības, tad Kremlī sāks gāzēties vēderiņš un sāks teikt: ak, nu šausmas Latvijā notiek! Jārēķina tā… Viņš jau nav muļķis, kāpēc viņš tā darīja. Tur var padomāt, pakasīt ķirbi un mēģināt savilkt kaut kādas paralēles ar to visu kopā,” tā Slaidiņš TV24 raidījumā rosināja apdomāt Rosļikova uzvedību Saeimā, kāpēc viņš no parlamenta tribīnes izteicās krievu valodā, kas ir pārkāpums.

