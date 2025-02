Ukrainas armijā ir notikušas rokādes. Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, tad Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis ir veicis komandieru nomaiņu. Līdz ar to tagad Ukrainas armijas operatīvi stratēģiskā grupējuma “Hortica” vadība – komandiera amats – uzticēts Mihailo Drapatijam. Savukārt iepriekšējais šī grupējuma komandieris Andrijs Hnatovs pārcelts uz Ģenerālštāba priekšnieka vietnieka amatu.

“Skaidrs, ka Ukrainai kaut kas ir jāmaina situācijā tur, kur uzbrūk krievi. Bet kas man īsti nepatīk… Protams, man ir grūti runāt no šejienes, kāpēc ir tāds lēmums, bet ģenerālis Drapatijs vienlaikus turpinās arī pildīt Ukrainas Sauzemes bruņoto spēku komandiera pienākumus,” komentēja NBS majors Slaidiņš šā gada janvāra beigās Sirska veikto komandieru rokādi Ukrainas armijā.

Tāpēc uzreiz rodas jautājums, kā šī komandieru nomaiņa var ietekmēt kaujas gaitu Ukrainā?

“Manā uztverē – tas ir tāpat kā spēlējošais treneris! Tātad viņam ir jākoncentrējas uz vārtu gūšanu vai nu jātrenē un jāskatās, kā katrs spēlē. Viņš nevar pilnvērtīgi nodoties vienam no šiem uzdevumiem – vai nu gūt vārtus, vai… Vēsturē ir daudz tādi gadījumi. Ja runājam par Latviju, tad 1917.gadā Ziemassvētku kaujās ģenerālis Augusts Misiņš pildīga apvienoto strēlnieku brigāžu komandiera pienākumus, un vienlaicīgi viņš pildīja brigādes komandiera pienākumus. To var izdarīt, bet jābūt ir spēcīgam štābam, labai komunikācijai, lai tu varētu efektīvi vadīt gan vienību, gan visu pārējo, kas tev ir,” norādīja Slaidiņš TV24 raidījumā, komentējot Sirska veikto komandieru nomaiņu Ukrainas armijā.

Slaidiņš piebilda, ka Ukrainas gadījumā sauszemes spēki nav tikai Donbasa telpā.

“Tie ir pa visurieni. Lai viņam veicas! Bet ģenerālis [Drapatijs] ir ar kaujas pieredzi, sākot no 2014.gada. Viņš bija arī tas, kas tolaik darbojās Mariupolē. Viņš izveda savus spēkus no Mariupoles, lai pārorganizētos,” komentāra noslēguma sacīja Slaidiņš, ar lepnumu demonstrējot TV24 raidījumā iespaidīgus video kadrus, kuros redzams, kā toreiz vēl majora amatā esošā Drapatija kaujas mašīna pārrauj prokrievisko spēku barikādi. Viņš vēl piebilda, ka Ukrainas armijas operatīvi stratēģiskā grupējuma “Hortica” atbildības teritorija šobrīd esot Donbasa fronte, kur atrodas Pokrovska, Časivjara, Torecka, Kurahove, kur “tagad krievi izdara lielāko spiedienu”.

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi introduced the new commander of the Khortytsia operational and strategic troop grouping Mykhailo Drapatyi to the personnel, according to his social media post. pic.twitter.com/ikZNIl6wCv

— Hromadske Int. (@Hromadske) January 29, 2025