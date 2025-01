TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš informēja, ka 20.janvārī Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņoja par divu Ukrainas bruņoto spēku ģenerāļu aizturēšanu, kurus “vaino bezdarbībā un nolaidībā, kas ļāva krieviem okupēt daļu Harkivas apgabala”.

“Izskan ziņas, ka ir arestēts bijušais operatīvi stratēģiskā grupējuma “Harkiva” komandieris, brigādes ģenerālis Jurijs Galuškins. Atgādināšu, ka krieviem ļoti ātri izdevās ieskriet Harkivas apgabalā. Pretī stāvēja teritoriālo spēku vienības, kuras nebija pilnā skaitā un tām nebija pilns bruņojums. Un tās vienkārši atkāpās krievu spiediena rezultātā. Un ģenerālim pārmet, ka viņš varēja tur izvietot vienības, kuras būtu gatavas reaģēt momentā,” sīkāk pastāstīja NBS majors, kāpēc tika aizturēts Galuškins.

Kā norādīja Slaidiņš, tad šobrīd redzams tas, ka “krievi ir atkal Harkivas apgabalā”. “Tur tā fronte nekustas. Vovčanskas pilsēta tur visu laiku tiek apšaudīta, ir trieciena pasākumi, fronte nevirzās, bet krievi ir iekšā Harkivas apgabalā. Tas ir galvenais pārmetums ģenerālim. Viņam ir kaujas pieredze no 2014.gada. Nu, kaut ko ģenerālis nav izdarījis, par ko viņam tagad ir jāatbild. Visticamāk, tā ir nolaidīga rīcība, lai gan ir jāgaida vairāk kaut kādi paziņojumi no Ukrainas puses,” sacīja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Kā liecina jaunākā informācija 22.janvārī Ukrainas medijos, tad pēc aizturēšanas Galuškins tika atbrīvots pret drošības naudu 5 miljonu Ukrainas grivnu apmērā.

Tāpat tika 21.janvārī ziņots, ka ir aizturēts Ukrainas armijas galvenais psihiatrs, kas Krievijas pilna mēroga kara laikā kļuvis par vairāk nekā miljonu dolāru bagātāks, iegādājies nekustamos īpašumus Kijivas apgabalā un Odesā, tā pavēstīja Ukrainas Drošības dienests (SBU). Portāls LA.LV jau vēstīja, ka SBU aizturētā vārdu nemin, bet izdevums “Ukrainska pravda” vēsta, ka aizturēts Olehs Druzs.

Armijas galveno psihiatru aizturējis SBU ar aizsardzības ministra un armijas virspavēlnieka atbalstu. Ārsts ir arī Centrālās militārās medicīniskās komisijas priekšsēdētāja vietnieks un lēmis jautājumus par potenciālo karavīru atbilstību dienesta veikšanai. Izmeklēšanā konstatēts, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma psihiatrs ticis pie ievērojamas bagātības.

Slaidiņš par Ukrainas armijas galvenā psihiatra aizturēšanu TV24 raidījumā sacīja: “Tas ir labi, ka Ukraina sāk izķert šāda veida darboņus. Es domāju, ka to vajadzēja sen darīt vai arī publiskot šāda veida notikumus.”

General Artur Horbenko, Brigadier General Yuri Galushkin, Colonel Ilya Lapin. “The commanders did not ensure the fortification and engineering arrangement of positions in the defense zone [Kharkiv region] & the proper management of units during the battle.” ➡️ pic.twitter.com/SVKMVWwDZw

— TheLvivJournal (@LvivJournal) January 22, 2025