Slaidiņš: Ukrainas operācija Kurskā likusi Lukašenko noprast, ka Krievija nespēs aizsargāt Baltkrieviju Ieteikt







“Tā ir lielākā spēku koncentrācija, kas šobrīd notiek. Bet, visticamāk, tas ir vairāk saistīts ne ar uzbrukumu, bet ar informatīvām darbībām,” tā atzina TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot izskanējušo ziņu par to, ka Ukrainas specdienesti ir saņēmuši informāciju, ka Baltkrievijas bruņotie spēki, aizbildinoties ar mācībām, ir koncentrējuši ievērojamu sava karaspēka daudzumu Gomeļas apgabalā pie Ukrainas ziemeļu robežām. Ukrainas Ārlietu ministrija norādīja, ka tur tikusi fiksēta arī “bijušo privātās militārās kompānijas “Vagner” algotņu klātbūtne”.

Reklāma Reklāma

“Un kāpēc? Ja mēs paskatāmies kartē Gomeļas rajonu iepretim Černihivas un arī Černobiļas atomelektrostacijai (AES), tā ir pati nocietinātākā vieta uz Ukrainas robežas. Turklāt baltkrievu spēki nav gluži uz robežas – viņi ir apmēram 50 kilometrus no tās. Un ko tas varētu nozīmēt? To, ka Lukašenko grib parādīt sevi kā līderi, kas ir gatavs aizsargāt valsti. Loģika ir viennozīmīgi spēlēt pretkara noskaņojumu, lai stabilizētu savas pozīcijas,” sprieda NBS majors Slaidiņš par Baltkrievijas un tās prezidenta Aleksandra Lukašenko iniciētajām militārajām aktivitātēm Gomeļas apgabalā pie Ukrainas robežas.

Tāpat Slaidiņš kontekstā ar Baltkrievijā notiekošo pieminēja Ukrainas bruņoto spēku operāciju Kurskas apgabalā Krievijā. Šī operācija, visticamāk, likusi “Lukašenko noprast, ka Krievija nespēs viņu aizsargāt. Tas, ka viņš tur teica, ka mums te ieradīsies 20 brigādes un tā tālāk, nu redzam, ka krievi netiek galā ar Ukrainas uzbrukumu Kurskā. Tāpēc viņš [Lukašenko] imitē tur visu, kas notiek,” uzskata Slaidiņš, paužot savu viedokli par to, kāpēc Baltkrievija, aizbildinoties ar militārajām mācībām, koncentrējusi ievērojamu karaspēka daudzumu pie Ukrainas ziemeļu robežām.

Jau vēstīts, ka Ukrainas Ārlietu ministrija svētdien, 25.augustā, aicināja Baltkrieviju atvilkt savu karaspēku no Ukrainas robežas Gomeļas apgabalā, ziņoja LETA.

Paziņojumā, ko izplatījusi Ukrainas Ārlietu ministrija, teikts, ka Ukrainas specdienesti ir saņēmuši informāciju, ka Baltkrievijas bruņotie spēki “aizbildinoties ar mācībām, koncentrē ievērojamu daudzumu personālsastāva, jo īpaši Speciālo operāciju spēku, ieroču un militārās tehnikas, tostarp tankus, artilēriju, daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, pretgaisa aizsardzības līdzekļus un inženiertehniku Gomeļas apgabalā pie Ukrainas ziemeļu robežām”.

Ukrainas Ārlietu ministrija norāda, ka tur arī “fiksēta “bijušo privātās militārās kompānijas “Vagner” algotņu klātbūtne”. “Mācību rīkošana pierobežas joslā kodolenerģijas objekta – Černobiļas atomelektrostacijas – tiešā tuvumā rada draudus Ukrainas nacionālajai drošībai un pasaules drošībai kopumā,” uzsver ministrija.

Tāpat jau ziņots, ka Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko otrdien, 27.augustā, forumā Minskā apgalvoja, ka viņam “no ārpuses” esot piedāvāts uzspļaut Krievijai un karot kopā ar Ukrainu.

“Mums tagad iesaka, pasviež no ārpuses: “Nu, atkāpies šeit, atbrīvo tur!” Sākot no šī un līdz: “Tak uzspļauj tai Krievijai, novērsies no tās Krievijas. Karosi ar Ukrainu pret Krieviju. Bet pie tās robežas mēs NATO karaspēku pie Smoļenskas pievedīsim”,” klāstīja diktators. “Aiziet pat līdz tam,” apgalvoja Lukašenko. “Man šodien iesniedz no visām pusēm šos priekšlikumus, kurus mēs nevaram pieņemt par 99%.”

Kā jau ierasts, diktators neprecizēja, kas tieši viņam to piedāvājis, kā arī neminēja nekādas citas detaļas, tikai savā ierastajā manierē sacīja, ka baltkrievi dzīvo “sarežģītā laikā”.