Foto: EPA/Scanpix/LETA

Slavenā Ukrainas “vecmāmiņa ar karogu”, kurai Krievija uzcēla pieminekli, pastāsta, ko patiesībā domā par krievu uzbrukumu Ieteikt







Cienījama vecuma ukrainiete, ko Kremļa propaganda padarījusi slavenu kā “vecmāmiņu ar karogu”, nonākusi Harkivas slimnīcā un intervijā atzīst – tas, ka Krievija uzbrukusi Ukrainai, ir “ļoti slikti”, pavēstīja Ukrainas Stratēģiskās komunikācijas birojs, kas interviju publicējis savā “Telegram” kanālā.

Intervija ar Annu Ivanovu filmēta Harkivas slimnīcā, kur viņa ar vīru nonākusi pēc tam, kad viņu māja bija cietusi mīnmetēju ugunī.

Ivanova intervijā stāsta, ka sajaukusi Ukrainas karavīrus ar Krievijas un devusies pie viņiem ar PSRS karogu rokās, lai pierunātu izbeigt postīt ciemu.

“Es gribēju krievus apsveikt, ka ir atnākuši, pateikt, lai vairāk šeit neposta, bet jautājumus risina mierīgi,” intervijā skaidroja sirmgalve.

“Slikti, protams, ka Krievija pret mums sāka karu, ļoti slikti. Man nelikās, ka viņi tā te dārdinās pie mums,” sacīja Ivanova.

Uz intervētāja piezīmi, ka viņa tagad ir slavenība, sieviete atbildēja: “Labāk lai manas slavas nebūtu, un kara nebūtu.”

Videosižetā izsakās arī ukraiņu karavīrs, kas, runājot Ivanovas mājas pagalmā, demonstrē tur atrastu mīnu.

“Tagad, kad Anna Ivanovna no krieviem pagalmā saņēmusi mīnu, bet no ukraiņiem – palīdzību, viņas mazdēls glābjas Polijā, kad viņa uzzināja par Buču un visu pārējo, viņa to sarkano karogu aizmeta kaut kur tālāk,” sacīja karavīrs.

Krievijā tiek aktīvi izmantots tēls “vecmāmiņa ar karogu”, tas tiek izlikts sociālajos tīklos, ielās parādījušies plakāti un pat pieminekļi.

Viens no tādiem pieminekļiem uzstādīts Krievijas okupētajā Mariupoles daļā.