Neiedomājami! Zināms, cik ASV izmaksājusi pirmā kara nedēļa – summa ir prātam neaptverama 0
Kara pret Irānu pirmā nedēļa ir izmaksājusi 11,3 miljardus ASV dolāru, teikts Pentagona atskaitē ASV Kongresam.
Pentagons sniedza šādu izmaksu novērtējumu Kongresam informatīvā sanāksmē šonedēļ, trešdien pavēstīja par situāciju informēta persona.
ASV armija ziņoja, ka kara pirmajā nedēļas nogalē iztērējusi 5 miljardus dolāru par munīciju vien.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija iepriekš norādīja, ka nosūtīs Kongresam pieprasījumu par papildu finansējumu šim karam, bet šķiet, ka šī iecere pagaidām ir atmesta.
Senāta Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs republikānis Rodžers Vikers trešdien sacīja, ka neparedz papildu finansējuma pieprasīšanu šajā mēnesī.