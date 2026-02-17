FOTO. Tā izskatās mūsu priecīgā varone! Ar ovācijām mājās sagaidīta sudrabotā medaļniece Bota 0
Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu vicečempione kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota un citi renes sporta veidu Latvijas delegācijas pārstāvji šodien atgriezās Latvijā.
Olimpisko spēļu dalībnieki Rīgas lidostā ieradās pēc plkst. 18 un ar īpaši noformētām automašīnām Valsts policijas ekipāžu pavadībā devās uz Siguldas dzelzceļa staciju.
Silver that shines like gold in our hearts!
Elīna Ieva Bota – welcome on board, and welcome home! Together with all our Latvian athletes returning from @Olympics, you’ve made Latvia proud. We are honoured to bring you home today 🇱🇻 pic.twitter.com/vI5mXESYyk
— airBaltic (@airBaltic) February 17, 2026
Ap plkst. 20 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notika oficiālā sportistu sagaidīšana, īpaši godinot Botu viņas dzimtajā pilsētā. Kopā ar sportistiem atgriezās arī pavadošais treneru sastāvs un apkalpojošais personāls.
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicināja olimpiešus ceļā uz Siguldu sveikt, pamājot, saucot atbalsta vārdus vai citā veidā izrādot savu atbalstu.
Jau vēstīts, ka Bota otrdien kļuva par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vicečempioni kamaniņu sportā, izcīnot Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.