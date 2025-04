Šmidre par ASV muitas tarifiem: “Esmu bijis liels Trampa atbalstītājs, bet izskatās, ka kaut kur jau ir pāršauts pāri strīpai…” Ieteikt







“Birža jebkurā gadījumā ir spekulatīvi darījumi. Tie reaģē uz skaņu. Bet ja tā skaņa nāk no ASV prezidenta, tad var iedomāties, ko tas nozīmē!” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja uzņēmējs, Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre, diskutējot par ASV prezidenta Donalda Trampa paziņotajiem muitas tarifiem parējām pasaules valstīm, tostarp Eiropai un Ķīnai.

“Viņš veicināja pirkt akcijas, bet pēc tam atliek muitas tarifus. Viņš [Tramps] pēc tam tos pasludinās vai atliks vispār, tā spēlējoties? Vārdu sakot, es esmu bijis ļoti liels un nopietns Trampa atbalsītājs tāpēc, ka šodienas liberālo ekonomikas sistēmu vajag mazliet pakratīt, bet izskatās tā, ka kaut kur jau ir pāršauts pāri strīpai,” savas domas pauda uzņēmējs Šmidre.

Uzņēmējs TV24 raidījumā piebilda, ka, viņaprāt, “satricinājums bija un ir vajadzīgs”, jo vajag atgriezties pie normālas ražošanas un servisa, pakalpojumiem.

“To pakratīt vajadzēja! Bet jebkurā gadījumā tie satricinājumi, protams, draud ar nopietnām ekonomiskajām bedrēm tāpēc, ka jebkurš nopietns ražotājs gatavo savu produkciju gadiem – līgumi ir saslēgti uz gadiem par piegādi, par detaļām, par realizāciju un tā tālāk. Un pateikt šodien, ka jums tur būs ievedmuita piecas reizes lielāka, tas nozīmē, ka visas tās saiknes apraujas, tās apstājas,” komentēja Šmidre.

Līdz ar to, ja ar to riskē un spēlējas, tad tas nozīmē nevis “tricināt ekonomiku, bet gan to gremdēt”, piebilda uzņēmējs un Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Šmidre. “Nu nevar šādā variantā apturēt tūkstošiem rūpnīcu, spēlējot tādu spēli,” norādīja viņš TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par ASV muitas tarifiem.

Jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps trešdien, 9.aprīlī, paziņoja, ka uz 90 dienām atliek paaugstināto muitas tarifu ieviešanu. Visām valstīm, izņemot Ķīnu, tiek noteikta 10% liela pamatlikme, ziņoja LETA.

“Pamatojoties uz Ķīnas izrādīto cieņas trūkumu pret pasaules tirgiem, es attiecīgi faktiski nekavējoties paaugstinu Amerikas Savienoto Valstu piemēroto tarifu Ķīnai līdz 125%,” paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social” raksta Tramps.

Tikai dažas stundas iepriekš Tramps paziņoja par 104% likmes piemērošanu importam no Ķīnas. Pekina uz to reaģēja, piemērojot importam no ASV 84% likmi. Baltā nama saimnieks norādīja, ka vairāk nekā 75 valstis līgušas uzsākt sarunas un ka viņš devis rīkojumu ieturēt 90 dienas ilgu “pauzi” un šī perioda laikā “faktiski tūlītēji” muitas likmi samazināt līdz 10%.

Pēc vairākas dienas ilgušās panikas pasaules biržās, ko izraisījis ASV paziņojums par paaugstinātu muitas tarifu piemērošanu gandrīz visiem Savienoto Valstu tirdzniecības partneriem, Volstrīta uz Trampa paziņojumu reaģējusi ar tūlītēju akciju kursa kāpumu.

