Cigarešu kontrabanda

"Šobrīd nav pamata cerēt uz pozitīvām izmaiņām!" Endziņš par situāciju ar nelegālajām cigaretēm Latvijā







Kā liecina jaunākais tirgus pētījumu kompānijas Nielsen veiktais pētījums, Latvijā atkal strauji pieaug nelegālo cigarešu tirdzniecība, 2020.gada sasniedzot 20,4% no kopējā tirgus apjoma.

Tas nozīmē, ka katra piektā valstī izsmēķētā cigarete iegādāta nelegālajā tirgu kā kontrabandas prece vai viltojums, par ko valsts budžetā nav nomaksāti nodokļi.

Nelegālo cigarešu apjoms pieaudzis par 3,6% salīdzinot ar 2019. gadu, kad tas veidoja 16,8% no kopējā tirgus.

Līdz ar to Latvija šajā rādītājā pietuvojusies Lietuvai, kur nelegālo cigarešu īpatsvars aizvadītajā gadā bija 21,8%, kas bija par 0,4% augstāks nekā gadu iepriekš. Savukārt Igaunijā nelegālo cigarešu īpatsvars bija ievērojami zemāks, nekā Latvijā, sasniedzot 9,5%.

“Šī nelegālā tirgus pieauguma tendence atspoguļo vairāku faktoru ietekmi – gan COVID-19 pandēmijas ietekmi uz ekonomiku un pirktspēju, gan mentola cigarešu aizliegumu, gan akcīzes nodokļa politiku Latvijā.

Mēs redzējām, ka līdz pat aizvadītajam gadam nelegālais tirgus pastāvīgi samazinājās, sasniedzot pēdējos desmit gados zemāko līmeni, tomēr šobrīd nav pamata cerēt uz pozitīvām izmaiņām.

Visticamāk, ka negatīvā tendence ar nelegālo tirdzniecību turpināsies arī nākotnē un noteikti skars arī cigarešu alternatīvu jeb bezdūmu produktu grupu, kam šogad pretēji ekspertu ieteikumiem, nepamatoti strauji tika paaugstināts akcīzes nodoklis.

Pirmie signāli jau tiek saņemti – pieaug e-cigarešu nelegālā tirdzniecība internetā, parādās karsējamās tabakas kontrabandas gadījumi,” norāda Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

“Šis būtu īstais brīdis lēmuma pieņēmējiem, lemjot par jauniem aizliegumiem vai nodokļu politiku, paskatīties uz pozitīviem kaimiņvalstu piemēriem un ieklausīties nodokļu ekspertu ieteikumos,” akcentē J.Endziņš.

Pētījums parāda, ka 2,4% no kopējā Latvijā patērēto cigarešu apjoma bijuši viltojumi, attiecīgi viltojumu īpatsvars no visām nelegālajam cigaretēm sastāda turpat 12%. Lielākais nelegālo cigarešu apjoms Latvijā joprojām tiek ievests no Baltkrievijas (67,2%).

Līdzīgi kā iepriekšējos pētījuma periodos 61% no kopējā nelegālo cigarešu apjoma) veidoja Grodņas tabakas fabrikas ražotās cigarešu markas, piemēram NZ, Premier, Queen, Minsk, Fest.

Analizējot nelegālo cigarešu izplatību Latvijas pilsētās, ievērojams to īpatsvars konstatēts Daugavpilī (44,7%), Ogrē (38%), Liepājā (33,3%), kā arī Jēkabpilī un Salaspilī (30%), savukārt Rīgā nelegālo cigarešu apjoms aizvadītā gada nogalē bija 18,9%.

Kompānija Nielsen pētījumu veic katru gadu. Pētījuma metode – tukšu cigarešu paciņu vākšana uz ielām un atkritumu urnās, nosakot cigarešu izcelsmes valsti, balstoties pēc akcīzes marķējuma un brīdinājumu uzrakstiem par kaitīgumu veselībai.

Pētījuma metodi ir apstiprinājis OLAF (Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai). Pētījums veikts no 2020. gada 14. līdz 20. septembrim, apsekojot 25 Latvijas pilsētas (61% no Latvijas iedzīvotājiem) un savācot 4900 tukšās cigarešu paciņas.