Politikai pietuvinātus tviterlietoājus ir visnotaļ uzjautrinājis koalīcijas partijas “Apvienotais Saraksts” (AS) piedāvājums rīkot valdībai divu dienu semināru, lai uzlabotu sadarbību. Tviteristu dzēlības skar gan Smiltēna kāri izsniegt autogrāfus, gan norādīts uz asociācijām ar pidžamballīti.

Ironiskus jautājumus par AS izteikumiem, ka seminārs būtu koalīcijas “Lampa”, uzdod žurnālists Ivo Leitāns.

Apvienotais saraksts piedāvā koalīcijai divu dienu semināru rīkot, lai visi labāk saprastos. Vaicāti, vai tas būtu klusuma retrīts, AS līderi precizēja, ka tā būtu koalīcijas “Lampa”. Interesanti, kurš tiktu cepināts un kurš vāktu saplēstās pudeles pēc disko ballītes? pic.twitter.com/uEMtcaM4tW

Savukārt politikas apskatniece Agnese Margēviča interesējas, kur semināra dalīnbnieki gulēs un kas tos baros. Tāpat Margēviča norāda uz atsevišķiem riskiem.

Divu dienu tātad ar izguldināšanu. Kur? Seska Piena muižā? Šķūņaugšā sienā? Ierašanās ar groziņiem? Ja nē, kurš ēdina – Kvadrāta Vincents? Pirmā asociācija ar pidžamballīti. Tomēr daudz riska momentu, piemēram, no rīta atklājas, ka Smiltēns visus noķēpājis ar saviem autogrāfiem. https://t.co/bqpJRKPrUe

Blogeris Arvis Villa aicina pievērst uzmanību politiķu ķermeņa valodai.

Bijušais politiķis un ministrs Vjačeslavs Dombrovskis koalīcijai piedāvā ne tikai semināru, bet arī mediācijas kursus un ģimenes psihoterapeitu.

NA un AS akcentē, ka vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā

Žurnālists Ivo Butkēvičs priecājas, ka valstī viss labi un var ar sarunu šovu nodarboties.

JV: vajag paplašināt koalīciju.

AS un NA: nē.

JV: labi, parunāsim kopā vēl.

AS un NA: domas nemainām.

JV: labi, parunāsim atsevišķi vēl.

AS un NA: domas nemainām.

JA: labi, parunāsim kopā vēl.

Vispār labi, ka valstī nekas nav jādara un var ar šo sarunu šovu nodarboties.

