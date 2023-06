Saeimas ārkārtas sēde, kurā tiek vēlēts Valsts prezidents Foto: Ieva Leiniša/LETA

NA un AS akcentē, ka vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā







Nacionālā apvienība (NA) un “Apvienotais saraksts” (AS) akcentē, ka vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā un nav gatavi izmaiņām valdības sastāvā.

To šodien pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) apliecināja NA līderis Raivis Dzintars un AS viens no līderiem Edgars Tavars.

Dzintars atzīmē, ka NA nav gatava ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un “Progresīvajiem” runāt par valdības paplašināšanu. Vienlaikus ar ZZS un “Progresīvajiem” var notikt sarunas attiecībā par valsts attīstībai svarīgiem lēmumiem, Saeimā darāmajiem darbiem.

“NA ir gatava runāt ar ZZS un “Progresīvajiem”, lai precizētu pozīcijas un saprastu, vai Kariņa argumentiem par izmaiņām koalīcijā ir pamats, vai tomēr ir tikai iegansts,” sacīja Dzintars, piebilstot, ka uzskata, ka tas ir iegansts, jo ir bijis politiskais tirgus par Valsts prezidenta vēlēšanām.

Tavars lielā mērā pievienojās Dzintara paustajam. Abu partiju līderi pauda uzskatu, ka redz viens otru kā ideoloģiski tuvākos partnerus.

Plaisas koalīcijā pastiprinājās līdz ar Valsts prezidenta vēlēšanām. Saeima trešdien par nākamo Valsts prezidentu ievēlēja premjera partijas JV virzīto kandidātu, ilggadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, taču viņš tika ievēlēts tikai ar opozīcijā esošo ZZS un “Progresīvo” balsīm un nesaņemot nekādu AS un NA atbalstu.

Prezidenta vēlēšanu iznākums politikas kuluāros radījis vispārēju pārliecību, ka valdībā gaidāmas pārmaiņas – vai nu paplašināsies esošās koalīcijas sastāvs, vai pilnībā mainīsies valdība, piemēram, tiek pieļauts, ka JV, ZZS un “Progresīvie” varētu veidot turpmākās koalīcijas iespējamo kodolu. Kariņš un JV jau ir sākuši sarunas ar AS un NA par koalīcijas paplašināšanu. AS un NA pret izmaiņām valdībā līdz šim paudušas noraidošu attieksmi.