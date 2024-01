Ilustratīvs foto. Foto: Lita Krone/LETA

Šodien gaidāmas īpaši augstas elektroenerģijas cenas, tāpēc iedzīvotājus aicina piedomāt pie patēriņa







Šodien “Nord Pool” biržas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā no plkst.8 līdz 12, kā arī no plkst.15 līdz 17 pārsniegs vienu eiro par kilovatstundu (kWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), liecina “Nord Pool” informācija.

Savukārt laikā no plkst.7 līdz 8, kā arī no plkst.12 līdz 15 un no plkst.17 līdz 20 elektroenerģijas cena biržā būs robežās no 0,70 līdz 0,99 eiro par kWh.

Laikā no plkst.8 līdz 9 būs sasniegta dienas maksimālā elektroenerģijas cena, kas būs 1,47 eiro par kWh.

Vienlaikus līdz plkst.7 rītā elektroenerģijas cena būs robežās no 0,11 līdz 0,35 eiro par kWh.

Dienas vidējā cena būs 0,67 eiro par kWh.

Ņemot vērā gaidāmo cenu lēcienu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina iedzīvotājus, kam noslēgti elektroenerģijas pakalpojuma līgumi par biržas cenu, turpmākās dienas pievērst uzmanību elektrības patēriņam.

Tostarp iedzīvotāji aicināti izvērtēt iespējas samazināt elektroierīču lietošanu un mājsaimniecības darbus veikt stundās, kad biržas cenas ir zemākas, savukārt uzņēmējiem – sagatavoties cenu lēcienam.

“Ņemot vērā, ka reģiona valstīs – Baltijā un Ziemeļvalstīs -, biržas cenas kāpušas arī aukstā laika un tam sekojošā vispārējā lielākā elektroenerģijas patēriņa dēļ, rosinām arī pārējās mājsaimniecības izvērtēt savas iespējas samazināt elektroierīču lietošanu,” piebilst SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

SPRK eksperti skaidro, ka pie augstajām elektroenerģijas cenām primāri vainojami laikapstākļi, tostarp gaisa temperatūra, kas ir aptuveni par 10-15 grādus zemāka, salīdzinot ar sezonāli vidējiem rādītājiem, un veicina elektrības patēriņu. Vienlaikus Skandināvijas valstīs mājokļu sildīšanai plaši tiek izmantota elektroenerģija. Savukārt Somijā īslaicīgi nedarbojas atsevišķas ražotnes, kā rezultātā elektroenerģiju nākas iepirkt no Igaunijas. Cenu kāpumu veicina arī “Estlink 1” starpsavienojuma ierobežojumi starp Somiju un Igauniju.

SPRK informē, ka tā ir vērsusies ar informācijas pieprasījumu “Nord Pool” biržā, kas informējusi, ka patlaban neredz ļaunprātīgas tirgus manipulācijas pazīmes, taču veiks padziļinātu biržas 5.janvāra datu analīzi un turpinās uzraudzīt situāciju.