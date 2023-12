Foto. LETA © Evija Trifanova

"Sadales tīkls": Biežāk izmantotajiem privātpersonu pieslēgumiem mēneša maksa par pieslēguma jaudu var pieaugt par diviem eiro







Līdz ar izmaiņām elektrības sadales tarifos un izmaiņām valsts atbalsta mehānismā, no 1.janvāra faktiskā mēneša maksa par elektrības pieslēguma jaudu privātpersonu biežāk izmantotajiem pieslēgumiem pieaugs par apmēram 0,5 līdz diviem eiro, aģentūru LETA informēja AS “Sadales tīkls”.

Nākamā gada 1.janvārī spēkā stāsies precizētās elektroenerģijas sadales tarifu vērtības, kā arī politiski rastais valsts atbalsta risinājums tarifu strauja pieauguma ierobežošanai privātpersonām. Kopējo izmaiņu ietekmē faktiskā maksa par elektrības pieslēguma jaudas uzturēšanu mainīsies.

Jaunā, Saeimā apstiprinātā valsts atbalsta pieeja aizstāj līdzšinējo – 60% samazinājumu tarifa fiksētajai maksai visiem privātpersonu pieslēgumiem. Līdz ar valsts atbalsta risinājuma izmaiņām tarifa fiksētās maksas pieaugums pieslēgumiem no 16 ampēriem (A) līdz 25A zemsprieguma līnijās ar “Pamata” tarifu plānu būs robežās no 0,44 eiro līdz 1,80 eiro neskaitot PVN, salīdzinot ar šī brīža maksu. Lielāks pieaugums būs pieslēgumiem ar 32A un lielāku jaudu, jo uz tiem netiek attiecināts jaunais valsts atbalsta risinājums.

Mainīgā maksa par elektroenerģijas piegādi “Pamata” tarifu plānam būs 0,03962 eiro par kilovatstundu (kWh) neskaitot PVN.

Privātpersonu vienas fāzes (1F) pieslēgumiem ar jaudu līdz 16A faktiskā fiksētā ikmēneša maksa būs 5,44 eiro bez PVN, savukārt ar valsts atbalstu maksa 2024.gadā būs 3,24 eiro bez PVN.

Vienlaikus 1F un 20A pieslēgumam ikmēneša maksas vērtība būs 6,80 eiro, savukārt ar valsts atbalstu – 3,74 eiro bez PVN, bet 1F un 25A pieslēgumam maksa būs 8,50 eiro, bet ar valsts atbalstu tā būs 4,24 eiro bez PVN. Bet 1F un 32A pieslēgumam ikmēneša maksa būs 10,88 eiro bez PVN.

Savukārt 3F un 16A pieslēgumam ikmēneša maksa būs 13,12 eiro, bet ar valsts atbalstu maksa no nākamā gada būs 7,20 eiro bez PVN, bet 3F un 20A pieslēgumam maksa būs 16,40 eiro, savukārt ar valsts atbalstu tā būs 8,50 eiro bez PVN.

Tāpat arī 3F un 25A pieslēgumam fiksētā maksa par jaudas uzturēšanu būs 20,50 eiro, bet ar valsts atbalstu tā būs 11 eiro bez PVN. 3F un 32A pieslēgumam jaudas uzturēšanas maksa būs 26,24 eiro, bet 3F un 40A pieslēguma maksa par jaudas uzturēšanu būs 32,80 eiro bez PVN. Uz 32A un lielākiem pieslēgumiem Saeima lēma neattiecināt jauno valsts atbalstu.

Gan jaunās tarifu vērtības, gan aktuālais valsts atbalsts tiks automātiski iekļauts elektrības rēķinos – iedzīvotājiem nekādi papildu soļi nav jāveic.

Uzņēmumā norāda, ka to, cik liela būs elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu maksas daļa kopējā rēķinā par janvāri, var uzzināt, ievadot sava pieslēguma parametrus un mēneša patēriņu “Sadales tīkla” mājaslapā pieejamajā tarifu aprēķina kalkulatorā.

Vienlaikus “Sadales tīkla” pārstāvji norāda, ka “Speciālo” tarifu plānu jaunais valsts atbalsta risinājums neietekmē, un tam ikmēneša fiksētās maksas samazinājums no janvāra būs 7 -11% apmērā, salīdzinot ar vērtībām, kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā, bet mainīgā maksa par elektroenerģijas piegādi būs 0,15848 eiro par kWh neskaitot PVN.

“Speciālā” tarifu plāna ikmēneša fiksētā maksa privātpersonu 1F un 16A pieslēgumiem būs 2,24 eiro bez PVN, 1F un 20A pieslēgumiem – 2,80 eiro, 1F un 25A pieslēgumiem maksa būs 3,50 eiro, bet 1F un 32A pieslēgumiem – 4,48 eiro bez PVN.

Savukārt 3F un 16A pieslēgumam fiksētā maksa būs 5,28 eiro, 3F un 20A – 6,60 eiro, 3F un 25A pieslēgumam – 8,25 eiro, 3F un 32A pieslēgumam 10,56 eiro, bet 3F un 40A pieslēgumam – 13,20 eiro bez PVN.

“Sadales tīkla” pārstāvji norāda, ka tarifa vērtību samazinājuma un jaunā valsts atbalsta risinājuma ietekmē no 1.janvāra mainīsies arī elektroenerģijas patēriņa robeža, pie kādas “Speciālais” tarifu plāns privātpersonu pieslēgumiem kļūst izdevīgāks par “Pamata” plānu. Taču jāatceras, ka “Speciālais” tarifu plāns būs izdevīgāks tikai gadījumos, kad elektroenerģijas patēriņš ir nulle vai tuvu tam, piemēram, pārdošanā izlikts dzīvoklis, kur ikdienā netiek patērēta elektroenerģija vai vasaras māja ziemas periodā.

Vienlaikus iedzīvotāji joprojām aicināti pārskatīt izvēlēto pieslēguma jaudu.

Jau ziņots, ka no 2024.gada 1.janvāra samazināsies elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Komisijā informē, ka no nākamā gada stāsies spēkā jaunie elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas diferencētie tarifi, tādējādi samazināsies to vērtības, kas bija spēkā no 2023.gada 1.jūlija.

Pēc SPRK ekspertu aprēķiniem, piemēram, lietotājam ar vienas fāzes (F) 16 ampēru (A) pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kilovatstundu (kWh) mēnesī sadales tarifa maksa 2024.gada janvārī, salīdzinot ar 2023.gada jūliju, varētu samazināties par aptuveni 6%.

Vienlaikus regulatorā vērš uzmanību, ka maksa par sadales tarifu ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala rēķinu līdz ar maksu par elektroenerģiju un pievienotās vērtības nodokli (PVN).