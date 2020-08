Foto: Shutterstock

Auns

Ceri uz labāko, taču neaizmirsti par “apdrošināšanu”. Iespējams, tev šodien izdosies izdarīt vairāk kā tu cerēji!

Vērsis

Šī diena, iespējams, liksies īpaša. Tas, visdrīzāk, būs saistīts vai nu ar tavu darbu vai tev tuviem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā ignorēt notiekošo tev nesanāks. Un nevajag.

Dvīņi

Šī diena draud ar lielu strīdu. Ar ko? Ar mājiniekiem! Pacenties tomēr neiesaistīties nekādos konfliktos, it īpaši, ja uzreiz zini, ka strīdam risinājuma nebūs. Vismaz ne šodien.

Vēzis

Diena sola daudz rūpju un pat nepatikšanu, tomēr tu godam tiksi galā. Labā ziņa – tas neturpināsies mūžīgi.

Lauva

Šī diena tev sola veiksmi. Tādas dienas ir retas, tev noteikti to vajadzētu izmantot, nevis “palaist to vējā”.

Jaunava

Diena, kas var radīt iespaidu, ka tu skrien kā vāvere ritenī. Tu pa tukšo tērēsi savu enerģiju un laiku. Samazinu tempus!

Svari

Tu būsi tendēts meklēt attaisnojumus pat tad, ja tev neviens tos pat nejautās. Tu meklēsi dažādas patiesības un atbildes uz sarežģītiem jautājumiem.

Skorpions

Tev nāksies darīt visdažādākos sīkos darbiņus, taču tu nedrīksti tos atlikt. Liela iespēja, ka tu vari zaudēt arī naudu, tāpēc pirms lieliem tēriņiem rūpīgi visu pārplāno.

Strēlnieks

Diena, kas prasīs no tevis piekāpšanos un to arī mācīs. Tu drīksti to darīt jebkurā formā, galvenais – paej solīti prom no sava egoisma.

Mežāzis

Šī diena nav tava. Jo mazāk tu ieklausīsies baumās ap sevi un runās, jo mierīgāk tā paies.

Ūdensvīrs

Tev liksies šodien iespējamas un realizējamas vistrakākās idejas. Kas zina – varbūt tev izdodas to paveikt!

Zivis

Šīs dienas darbības un rīcība, visdrīzāk, raisīs tevī pēc tam nožēlu. Nepareizi ir izdarīt un pēc tam nožēlot, labāk nedarīt to, ko nožēlosi, ne tā?