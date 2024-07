ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā Ņujorkā 2019. gada 25. septembrī ANO Ģenerālās asamblejas kuluāros. Foto. Scanpix/SAUL LOEB / AFP

Šodien Zelenskis sazvanīsies ar Trampu: Tas būs smags darbs, bet mēs esam strādīgi! Mēs runāsim ar jebkuru ASV prezidentu







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka darbs ar Donaldu Trampu viņa pārvēlēšanas gadījumā Amerikas līdera amatā būs “sarežģīts darbs, bet mēs esam strādīgi”. Ekskluzīvā intervijā BBC Londonā Zelenskis uzsvēra, ka ir gatavs strādāt ar ikvienu, kurš ir pie varas ASV. Kā atgādināja izdevums, Tramps pirms dažām dienām par savu partneri vēlēšanās paziņoja Ohaio senatoru Dž.D. Vensu, kurš sacīja, ka “viņam ir vienalga, kas tā vai citādi notiek ar Ukrainu”.

Ja viņš uzvarēs vēlēšanās, Venss kļūs par ASV viceprezidentu. Tas visā pasaulē atjaunojis bažas, ka ASV saistības pret Ukrainu var sabrukt, ja Tramps tiks atgriezts Baltajā namā. “Iespējams, viņš patiešām nesaprot, kas notiek Ukrainā, tāpēc mums vajadzētu sadarboties ar ASV,” piebilda Zelenskis.

Bijušais prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents ieplānojuši telefonsarunu. Tai jānotiek piektdien, 19. jūlijā. CNN ziņo par to, atsaucoties uz diviem avotiem, kas ir pazīstami ar šiem plāniem. Šī saruna viņiem būs pirmā kopš Trampa aiziešanas no Baltā nama, un tā notiek Eiropā bažām par to, kāda būs viņa politika attiecībā uz karu Ukrainā pēc uzvaras prezidenta vēlēšanās novembrī. Kā vēsta viens no avotiem, šo valstu līderu grafiki bieži mainās. Jau kādu laiku notiek diskusijas par piemērotu laiku Zelenska un Trampa sarunai.

Vēlēšanas ASV

Pēc debatēm štatos Eiropā radušās bažas, ka pašreizējais Baltā nama vadītājs Džo Baidens vēlēšanās varētu zaudēt Trampam. “Axios” prognozēja, ka Baidens varētu izkrist no prezidenta vēlēšanās jau šajā nedēļas nogalē.

Vienlaikus Donalds Tramps izlēmis par kandidātu ASV viceprezidenta amatam. Nesen Venss sacīja, ka ASV nevar saražot pietiekami daudz ieroču, lai sakautu Ukrainu. Pentagona pārstāve Sabrina Singh uzsvēra, ka ASV ir aktivizējušas savu aizsardzības un rūpniecisko bāzi. Sings noraidīja domu, ka Ukraina nevar uzvarēt karā.