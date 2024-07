Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Viņi šāva uz Trampu, bet “trāpīja” Baidenam – viņa pēdējais trumpis tagad ir Ukrainas uzvara Ieteikt







Neveiksmīgais mēģinājums pret ASV prezidenta amata atkārtoto kandidātu Donaldu Trampu kļuva par aktuālu tēmu ne tikai ASV, bet arī pasaulē, jo ģeopolitiskā situācija visā pasaulē patiesībā ir atkarīga no ASV. 20 gadus vecā Tomasa Metjū Krūksa no tēva šautenes raidītā lode varētu būt liktenīga ASV. Galu galā šāviens galvā būtu garantējis Trampa izņemšanu no vēlēšanu sacensībām, taču tā, kā tas ir šobrīd – tikai neliela trauma – paaugstina viņa izredzes uz uzvaru vēl vairāk. Bet viss nav tik vienkārši, par šo aktuālo tematu Unian raksta komentētājs Andrijs Popovs.

Protams, Tramps un viņa komanda maksimāli izmanto šo lietu, pastāvīgi dodot mājienus (un dažreiz arī tieši norādot), ka pie visa ir vainīgs esošais prezidents Džo Baidens. Un versijas ir dažādas, sākot no pilnīgi sazvērnieciskām, ka Džo Baidens it kā esot pasūtījis Trampa slepkavību, līdz pat mērenākām – ka Slepenais dienests, kas aizsargā gan prezidentu, gan kandidātu, “apzināti” nav redzējis puisi ar ieroci uz jumta. Pat tas, ka Baidens pats zvanījis Trampam ar līdzjūtības vārdiem un pavēlējis stiprināt viņa drošību, nepārliecina sazvērniekus. Jo

Trampa personāls turpinās izspiest no maksimumu, cenšoties skatītājiem saglabāt “sajūtu svaigumu” līdz novembrim, lai gan tas būs grūti izdarāms.

Galu galā gandrīz garantēts, ka šis nav pēdējais šāds “melnais gulbis” ASV prezidenta priekšvēlēšanu notikumu gaitā.

Tramps jau faktiski svin uzvaru. Līdz ar to Trampu atbalstošajā segmentā kļuvis populāri rādīt bukmeikeru prognozes, kas visu vēlēšanu kampaņas laiku pacels opozīcijas izredzes līdz maksimāliem rādītājiem. Bet joprojām nav pieejami reitingi , kas būtu patiesi reprezentatīvi, ir jānogaida vismaz divas nedēļas, lai pirmais šoks pārietu un kļūst skaidrs, kāda būs šī notikuma ilgtermiņa ietekme.

Piemēram, nesenā Slovākijas premjerministra Fico slepkavības mēģinājums neizraisīja viņa partijas reitingu pieaugumu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kur viņš zaudēja amatus un vietas.

Ja slepkavības mēģinājums būtu noticis dienu pirms vēlēšanām, efekts būtu cits, un jā, pāris nedēļu laikā cilvēki vienkārši “aizmirsa”, ka premjers ir nošauts.

Interesanti, ka, neskatoties uz mediju un bukmeikeru vērtējumu, pats Baidens uzstāj, ka viņš būs galvenais ieguvējs no neveiksmīgā mēģinājuma. Kā spriež Popovs, nē, runa nav par uzvaru vēlēšanās, bet par to, ka Demokrātu partijā “tagad galīgi nav kandidātu maiņas”. Kaut kāda dīvaina loģika, raksta viņš, – jo tagad, gluži otrādi, ir jānomaina “toksisks” kandidāts, kuru vairāki masu mediji, pat ja ne tieši (raidot kongresmeņu viedokļus), apsūdz mēģinājumā nogalināt viņa oponentu.

Pēc visa spriežot, Baidens patiešām spēja nedaudz nostiprināt savas pozīcijas paša partijas vidū. Bet ar to, acīmredzot, stāsts nebeidzas,

jo vēl ir laiks līdz Demokrātiskās partijas svarīgākajam kongresam, kurā oficiāli jāizvirza kandidāts (tas notiks augusta sākumā). Valstī, kurā politiķu šaušana ir bijusi sena tradīcija kopš Linkolna laikiem, un, ņemot vērā ārkārtējo neiecietību starp republikāņiem un demokrātiem, var būt vēl daudz šādu “notikumu”. Un demokrātu kandidāta nomaiņa “atiestatītu” visus Trampa naratīvus pret Baidenu. Tomēr līdz šim mums ir tas, kas mums ir, norāda komentētājs.

Bet mums galvenais ir kas cits, kas ļautu Baidenam “apgāzt šaha galdu” un sakaut Trampu, kuram tagad ir spēcīgākā pozīcija pēc neveiksmīga slepkavības mēģinājuma un uzvarošām debatēm. baidena pluss būtu – uzvara karā, tikai “kara varonis” var uzvarēt “upura kandidāta” vēlēšanās. Galvenās grūtības rada tas, ka pats Baidens ir vecs un spītīgs “deeskalators”, kurš baidās spert kādus krasus soļus Krievijas Federācijas virzienā. Taču šķiet, ka

amerikāņu ieroči ukraiņu rokās kļūst par teju vienīgo iespēju viņam saglabāt prezidenta amatu. Un šim nolūkam ir nepieciešams “atsiet rokas” Ukrainas militārpersonām

un aizmirst par šo nepārtraukto “deeskalāciju”, kas ir tikai “agresora nomierināšana”. Vai Baidens ir gatavs uzvarēt karā un vēlēšanās – to redzēsim tuvākajā laikā, spriež Popovs, jo situācija burtiski liek viņam rīkoties.