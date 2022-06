Foto: Ivars Soikāns/LETA

Šogad Latvijā reorganizēs vairāk nekā 50 izglītības iestādes







Turpinot skolu tīkla sakārtošanas darbus, 2022.gadā Latvijā tiks reorganizētas vairāk nekā 50 izglītības iestādes, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā pieejamā informācija.

Patlaban IZM apkopojusi informāciju par 63 lēmumiem par skolu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju šogad un vēl četriem – turpmākajos divos gados. Tomēr šāds šogad reorganizācijai un likvidācijai pakļaujamo skolu skaits, visticamāk, nav galīgs un varētu pieaugt vēl apmēram par desmit vienībām.

Šī gada reorganizējamo un slēdzamo skolu saraksts ir viens no plašākajiem pēdējo piecu gadu laikā.

2021.gadā tika likvidētas sešas un dažādos veidos reorganizētas 38 izglītības iestādes, 2020.gadā pieņemts lēmums par 13 izglītības iestāžu likvidāciju un 23 izglītības iestāžu reorganizāciju. 2019.gadā lēma par 14 izglītības iestāžu slēgšanu un 50 vienību reorganizāciju, 2018.gadā – slēdza 20 un reorganizēja 40 izglītības iestādes.

Bez reorganizējamajām un likvidējamajām izglītības iestādēm kopumā skolu tīkla sakārtošanas procesā šogad tiks iesaistītas vēl apmēram 20 tādas izglītības iestādes, pie kurām pievienos reorganizējamās vai slēdzamās vienības vai kuras pārņems to izglītības programmas.

Kā liecina IZM apkopotie dati, vairāki reorganizācijas procesi ir savstarpēji saistīti.

Šis mācību gads pēdējais ir kopumā 25 skolām. Virkne no slēgšanai lemtajām skolām gan kļūs par daļu kādās citās izglītības iestādēs. Vēl vienas skolas likvidēšana ieplānota nākamgad.

Saldus novadā lemts slēgt piecas izglītības iestādes: Remtes pamatskola tiks pievienota Brocēnu vidusskolai, Jaunlutriņu sākumskolu pievienos Druvas vidusskolai un Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis”, Blīdenes pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” kļūs par Blīdenes pamatskolas daļu, savukārt Rubas pamatskolu un Pampāļu sākumskolu pievienos Ezeres pamatskolai un Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādei “Punktiņi”.

Daugavpilī likvidēti tiks pieci bērnudārzi. Viens no tiem – Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde – tiks likvidēts pavisam, savukārt vēl četri kļūs par kādas citas izglītības iestādes sastāvdaļu: J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolai tiks pievienota Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, savukārt Daugavpils Centra vidusskolai pievienos Daugavpils 14., 17. un 32.pirmsskolas izglītības iestādi.

Balvu novadā Žīguru pamatskola likvidācijas gaitā kļūs par Viduču pamatskolas daļu.

Galvaspilsētā tiks likvidētas trīs izglītības iestādes. Rīgas 65.vidusskola tiks pievienota Rīgas Lietuviešu vidusskolai, savukārt divas skolas beigs pastāvēt, nododot to vispārējās izglītības programmu īstenošanu citām izglītības iestādēm: Rīgas 14.vidusskolas programmas īstenos Rīgas Raiņa vidusskola un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola, bet Rīgas 18.vidusskolas programmas – Rīgas Raiņa vidusskola.

Cēsu novadā Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde tiks likvidēta, pievienojot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai.

Ludzas novadā augusta beigās beigs pastāvēt Salnavas pamatskola un Pušmucovas pamatskola.

Jelgavas novadā Salgales pamatskolu likvidēs, pievienojot Staļģenes vidusskolai, bet Augšdaugavas novadā pieņemts lēmums likvidēt Silenes pamatskolu, to pievienojot Laucesas pamatskolai.

Krāslavas novadā tiks likvidēta Šķaunes sākumskola, Kuldīgas novadā – Laidu pamatskola un Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis”, Dienvidkurzemes novadā likvidēs Siksņu pamatskolu, bet Alūksnes novadā slēgs Padedzes pamatskolu.

Vestienas pamatskola Madonas novadā tiks likvidēta, tās izglītības programmas nododot Ērgļu vidusskolai un Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”.

Preiļu novadā no 2023.gada 1.septembra Rušonas pamatskola tiks pievienota Aglonas pamatskolai.

Vēl 30 izglītības iestādes šogad tiks reorganizētas. Reorganizācijas process paredz, piemēram, izglītības pakāpes maiņu vai apvienošanu ar kādu citu izglītības iestādi.

Saldus novadā tiks reorganizēta Ezeres pamatskola, tās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu nododot Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādei “Punktiņi”.

Daugavpilī reorganizācijas rezultātā taps četras jaunas izglītības iestādes. Vienā no tām saplūdīs Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde, otrā apvienos Daugavpils 3.vidusskolu un Daugavpils 9.vidusskolu, kā arī Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādi, trešajā saplūdīs Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils 17.vidusskola un trīs bērnudārzi (3., 5. un 7.pirmsskolas izglītības iestāde), bet ceturto skolu veidos līdzšinējā Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde.

Krāslavas novadā tiks dibināta Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola, kurā reorganizācijas rezultātā tiks apvienotas Krāslavas Mūzikas un mākslas skola, Indras Mākslas un mūzikas skola, kā arī Dagdas Mūzikas un mākslas skola. Dobeles novadā vienā Auces Mūzikas un mākslas skolā reorganizācijas rezultātā apvienos līdz šim atsevišķi strādājošo Auces Mūzikas skolu un Bēnes Mūzikas un mākslas skolu. Abi minētie reorganizācijas procesi saskaņoti arī ar Kultūras ministriju, kuras pārziņā ir kultūras izglītība.

Izglītības pakāpes maiņa notiks deviņās izglītības iestādēs šogad un trīs turpmākajos divos gados. Šogad par sākumskolām kļūs Vānes pamatskola Tukuma novadā, Stelpes pamatskola Bauskas novadā. Par pamatskolām kļūs Tilžas vidusskola Balvu novadā, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola Jēkabpils novadā, Līvānu 2.vidusskola Līvānu novadā, Kuldīgas 2.vidusskola, kļūstot par Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolu, Lizuma vidusskola un Lejasciema vidusskola Gulbenes novadā.

Savukārt Ogres sākumskola turpmāk darbosies kā pamatskola.

2023.gada 1.septembrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola Madonas novadā kļūs par pamatskolu, 2024.gada 1.augustā par pamatskolu tiks reorganizēta Naukšēnu vidusskola Valmieras novadā, bet 2024.gada 1.septembrī par pamatskolu kļūs Skrundas vidusskola Kuldīgas novadā.

IZM dibināmo, reorganizējamo un likvidējamo izglītības iestāžu saraksts nav pilnīgs, jo, kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pašvaldības lēmušas vai plāno lemt par vēl vairāku izglītības iestāžu reorganizāciju. Piemēram, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstītais lēmumprojekts paredz no nākamā mācību gada vēl septiņas Rīgas vidusskolas reorganizēt par pamatskolām. Lai lēmums būtu galīgs, par to vēl jānobalso Rīgas domei. Vēl IZM sarakstā nav ietverts plāns reorganizēt Preiļu novadā esošo Vārkavas vidusskolu, lai no septembra tā varētu strādāt kā pamatskola.

Līdztekus skolu slēgšanai un reorganizācijai šogad sāks darbu arī vairākas jaunas izglītības iestādes.

Šogad tiks dibinātas septiņas jaunas izglītības iestādes. Četras pirmsskolas izglītības iestādes – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde “Punktiņi”, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ozoliņš” un Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš” – tiks dibinātas no jauna, savukārt vēl trīs taps, reorganizācijas rezultātā dibinot atsevišķus bērnudārzus. Šādas trīs pirmsskolas izglītības iestādes augustā tiks dibinātas Valmierā.

IZM uzsver, ka lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē IZM, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par izglītības iestādes darba kvalitāti, turpmākās izglītības pieejamību, transporta nodrošinājumu, izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā, kā arī iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu, vecāku – informētību un viedokli.