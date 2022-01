Foto: ekrānuzņēmums/ Rīgas Autoosta

Šonakt tiks pārvietots pie Rīgas Starptautiskās autoostas teritorijas augošais sarkanais ozols







Laikā no šodienas plkst.23.30 līdz rītdienas plkst.5 dzelzceļa projekta “Rail Baltica” būvnieki pilnsabiedrība “BeReRix” kopā ar arboristiem no “Labie koki” pārvietos Rīgas Starptautiskajā autoostā augošo sarkano ozolu uz autoostai piederošu zemesgabalu netālu no koka pašreizējās augšanas vietas, aģentūru LETA informēja “BeReRix” pārstāvji.

Tā turpmāk kļūs par koka pagaidu mājvietu līdz brīdim, kad Rīgas pašvaldība līdzās “Rail Baltica” izbūvētai infrastruktūrai īstenos iecerētos pilsētvides labiekārtošanas projektus.

Koka pārvietošanās darbu laikā tiks nodrošināta nepārtraukta sabiedriskā transporta plūsma, bet ir nelielas izmaiņas gājēju pārvietošanas plūsmā. Tomēr iedzīvotāji aicināti sekot līdzi izvietotām ceļa zīmēm un to norādēm.

“Labie koki” eksperti – arboristi ir novērtējuši ozola stāvokli un potenciālās iespējas izdzīvot jaunajā mājvietā. Koka pārvietošana būs ne tikai izaicinājums arboristiem, bet arī “BeReRix” būvspeciālistiem, jo pilsētvidē pārvietos un pārstādīs objektu, kas ir gandrīz trīsstāvu mājas augstumā un kopā ar zemi un metāla palīgkonstrukcijām sver ap 50 tonnu.

Arī no tehniskā viedokļa koka pārstādīšana ir sarežģīts process. No koka vainaga un saknēm ir izņemti ieaugušie elektrības un telekomunikāciju kabeļi un ir veikta daļēja to demontāža. Papildus arī ir veikta elektrības un telekomunikācijas tīklu pārslēgšana. Izdevumus par sarkanā ozola pārvietošanu uz pagaidu vietu segs pilnsabiedrība “BeReRix”.

“Rail Baltica” projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Sākotnēji tika lēsts, ka “Rail Baltica” izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu, un daļa šo izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem, taču, pieaugot būvmateriālu cenām un darbaspēka izmaksām, šo skaitli nāksies koriģēt.