Spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas darba likumā. Jurists skaidro, kādi darba ņēmējiem ir ieguvumi no šīm izmaiņām

Kādi ir ieguvumi darba ņēmējiem no izmaiņām darba likumā? TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” komentāru sniedz LBAS jurists, darba tiesību konsultant Kaspars Rācenājs.

Viņš skaidro, ka izmaiņas ir bērnu kopšanas atvaļinājuma regulējumā. Bērnu kopšanas atvaļinājuma jaunais regulējums paredz, ka minimālā bērna kopšanas atvaļinājuma daļa, kuru vecāks var izņemt, ir viena nedēļa.

Rācenājs atzīst, ka no vienas puses tas it kā pasliktina situāciju, no otras puses tam ir leģitīmāks mērķis, lai atvaļinājuma daļa, kas paredzēta kopā pavadīšanai ar bērniņu, būtu nepārtrauktāka.

Viņš pastāsta, ka, piemēram, bija vecāki, kas piecas dienas strādāja, bet par sestdienu, svētdienu izņēma bērnu kopšanas atvaļinājumu, ko apmaksāja valsts.

Tāpat ir izmaiņas paternitātes pabalsta izmaksā. Paternitātes pabalstu tagad maksās par desmit darba dienām iepriekšējo desmit kalendāro dienu vietā.

Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Iepriekš jaundzimušā tēvam tiesības uz šo atvaļinājumu bija jāizmanto divos mēnešos pēc bērna piedzimšanas.

Jurists uzsver, ka tas ir ērtāk un darbiniekam izdevīgāk.

Savukārt no Satversmes tiesas sprieduma izriet regulējums, ka bērna mātei būs tiesības norādīt personu, kas varēs izmantot paternitātes atvaļinājumu.

Ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta) vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības, tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē.

Rācenājs norāda, ka jaunums ir arī tā dēvētā aprūpētāja atvaļinājuma ieviešana.