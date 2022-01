Labas lietas priekam un iedvesmai iesaka Signe Mengote Ieteikt







Signe Mengote, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Spilgts citāts

Lielāko dzīves daļu mēs pavadām savās domās – veidosim to par jauku un patīkamu vietu! /Nezināms/

Izrāde

Visai ģimenei

Publicitātes foto

“Apburtā princese” ir pasaka par simtgadu miegā aizmigušu skaistu princesi, ko atmodina drosmīga prinča skūpsts. Čaikovska brīnišķīgā mūzika un iestudējuma krāšņais skatuves noformējums ved uz brīnumzemi, kurā mīt fejas, pasaku tēli, princeses un ļaundari. Baletā saglabāta Mariusa Petipā oriģinālā horeogrāfija. Izrādes datums – 20. janvāris. Izrādes ilgums ir 2,5 stundas. Biļešu iegāde iespējama “www.opera.lv”.

Grāmata

Spriedzes romāns

Publicitātes foto

Izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā zviedru rakstnieces un žurnālistes Marijas Ērnestamas psiholoģiskās spriedzes romānu “Viens no mums”. No zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe. Zaudējusi darbu, Marī kopā ar draugiem Annu un Fredriku izveido uzņēmumu “Kleopatras ķemme”. Viņu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Sākumā viss rit gludi, līdz kādu dienu pie viņiem ierodas kundze ar negaidītu lūgumu. Drīz vien draugi saprot, cik maz zina viens par otru… Grāmata pārdošanā no 10. janvāra!

Filma

Kaķu pasaule

Publicitātes foto

Vēl pirms pāris gadsimtiem cilvēka vienīgais mājas mīlulis bija suns. Bet tikai līdz brīdim, kad 19. gadsimtā britu gleznotājs Luiss Veins ievēroja kaķus un sāka gleznot šos dzīvniekus. Luisa Veina krāšņie zīmējumi ātri vien apceļoja visu pasauli un padarīja ekscentrisko mākslinieku slavenu, bet gleznu varoņus kaķus par arvien pieprasītākiem mājas mīluļiem. Taču tikai viņš pats zināja, kāda ir šīs popularitātes cena – patiesa, bet ļoti īsa mīlestība. Filma “Luisa Veina kaķu pasaule” kinoteātros Latvijā no 14. janvāra. Galvenajā lomā slavenais britu aktieris Benedikts Kamberbačs.

Izstāde

SOLARGRĀFIJA

Publicitātes foto

Mākslinieki Kristians Brekte un Modris Svilāns savā radošajā sadarbībā pēta visdažādākās cilvēka dzīves parādības. Vairāk nekā piecu gadu garumā abi mākslinieki nodarbojušies ar solargrāfiju un iemūžinājuši Latvijas seno sakrālo arhitektūru un apbedījuma vietas. Skatītāji tiek aicināti uz izstādi ar nosaukumu “Solargrāfija” – tā ir radošu pētījumu un refleksiju telpas objektos, skaņas un gaismas scenogrāfijā, kā arī analogajā fotogrāfijā. Izstāde norisināsies līdz 27. janvārim Berga bazārā, ISSP Galerijā. Ieeja bez maksas!

Pasākums

Ziemas naktis zoodārzā

Publicitātes foto

Vēl līdz 9. janvārim var paspēt izbaudīt naksnīgu pastaigu pa Rīgas Zooloģisko dārzu – kad satumst, norimst dienas steiga un debesīs iemirdzas zvaigznes, daļa dzīvnieku sāk mosties no snaudas. Šajā laikā zoodārzā valda svētku noskaņa – sniega kupenas, rotātas egles, izgaismoti aploki. Ieejas biļetes no plkst. 16 līdz 19 ir lētākas, zoodārzs darbojas līdz pat plkst. 21. Detalizētāka informācija mājaslapā “www.rigazoo.lv”.

Koncerts

Jaunais talants

Publicitātes foto

Tarmo Peltokoski – tas ir vārds, kuru ir vērts iegaumēt. Mākslinieks raisīja plašus sajūsmas viļņus gan Somijā, gan citās zemēs. Viņš ir meistarīgs un talantīgs pianists, kas uzstājies kopā ar teju visiem vadošajiem Somijas orķestriem. Viņš komponē mūziku, ir teicams improvizētājs un dedzīgs mūziklu aktieris. Un nu Peltokoski uzstāsies arī pie mums – savā pirmajā tikšanās reizē ar LNSO pianists sniegs Vāgnera operas “Tanheizers” majestātisko uvertīru un sava tautieša Sibēliusa aizraujošo Pirmo simfoniju. Koncerts notiks Lielajā ģildē 14. janvāra vakarā. Biļešu cenas no 15 līdz 40 eiro.

Tepat Latvijā

Muzikāls piedzīvojums

Publicitātes foto

Telpiskās mūzikas notikums jaunu pieredzi alkstošajiem īpaši būvētā skaņas kupolā! Nedēļas garumā koncertzāles “Cēsis” lielās zāles vidū atradīsies īpaši veidots, ar telpiskās skaņas koncertsistēmu un daudzskaitlīgiem skaļruņiem aprīkots kupols jeb telpa telpā. Klausītāju sēdvietas būs izvietotas tā iekšpusē. Īpaši šim notikumam latviešu un lietuviešu laikmetīgās mūzikas komponisti ir radījuši jaunus elektroakustiskus skaņdarbus, kuru atskaņošana kupolā radīs unikālu telpisku dimensiju, un ikviens klausītājs sajutīsies skaņas ietverts. Seansa ilgums 40 minūtes. Cilvēku skaits vienā seansā – 30. Biļetes iespējams iegādāties “www.bilesuparadize.lv”.

Pastaiga

Ziemas gaismas dārzs

Publicitātes foto

Cik ļoti pietrūkst gaismas! Ziemas tumšie vakari ir kaut kā ievilkušies. Janvāra tumšajās stundās Ziemas gaismas dārzā 20 gaismu mākslinieki no visas Latvijas veidos gaismas instalācijas, izgaismos dārza ainavas un radīs pasakainu ziemas vidi vakara pastaigām visu vecumu apmeklētājiem. Pasākums norisinās LU Botāniskajā dārzā līdz pat 30. janvārim. Ieejas biļetes iespējams iegādāties “www.bilesuparadize.lv”.