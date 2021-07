Foto: Zumapress/Scanpix/LETA

SPKC skaidro, kāpēc saslimstība ar Covid-19 Latvijā vairs nesamazinās







Patlaban Latvijā pieaug ievesto Covid-19 gadījumu skaits un vīrusa izplatība kopumā vairs nesamazinās, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Viens no svarīgākajiem vīrusa izplatības rādītājiem ir Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R), kurš nedēļas laikā ir pakāpies no 0,77 līdz 1. SPKC uzsvēra, ka tas norāda uz to, ka Covid-19 izplatība Latvijā pieaug.

Pagājušā nedēļā jaunatklāto Covid-19 infekcijas gadījumu skaits samazinājās par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu – vidēji tika atklāti 37 jauni Covid-19 gadījumi dienā, kamēr nedēļu iepriekš tie bija 38 gadījumi dienā.

Vienlaikus pieauga vidēji vienā dienā veikto testu skaits no 6971 līdz 7234 testiem.

Pēdējo septiņu dienu laikā tika stacionēti vidēji seši pacienti dienā, kas ir par vienu mazāk nekā nedēļu iepriekš, un slimnīcās ikdienā ārstējās vidēji 67 Covid-19 pacienti. Iepriekš slimnīcās vidēji ārstējās 84 pacienti.

SPKC informēja, ka saslimstība nedaudz samazinājusies visās vecuma grupās, turpretī izteiktāka saslimstība ar Covid-19 vērojama 20 līdz 29 gadus veco cilvēku vidū. Tāpat visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā un Pierīgā.

Tikmēr pieaudzis arī Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju. No 51,6 pagājušajā nedēļā tas pakāpies līdz 89,6, savukārt Latvijā jūtams samazinājums no 43 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju līdz 36,1 gadījumam.

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedzis jau 21,1%, un aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 55 gadījumi, kamēr nedēļu iepriekš tie bija 39 gadījumi.

SPKC speciālisti novērojuši, ka kopumā pieaug tā saucamo ievesto Covid-19 gadījumu skaits no trešajām valstīm, un no šī gada 23.nedēļas līdz 28.nedēļai 61% no visiem ievestajiem gadījumiem bija tieši no kādas trešās valsts. Piemēram, no Krievijas ievesti 50 gadījumi, no Lielbritānijas – 20, no Spānijas – 15, no Turcijas – 15, no Somijas – 11, no Francijas – deviņi, no Vācijas – astoņi, no Ukrainas un Gruzijas – pa pieciem, kā arī Latvijā ieceļojuši cilvēki, kuri ar Covid-19 saslimuši vēl citās valstīs.

Neraugoties uz saslimstības rādītājiem, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19, uzsverot, ka vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.