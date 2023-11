Sprādzieni okupētajā Krimā: noticis uzbrukums Krimas tiltam un kuģu būvētavai Kerčā

Pēc gaisa trauksmes izsludināšanas okupētajā Krimā ir dzirdami sprādzieni, un Krievijas plašsaziņas līdzekļi ziņo par uzbrukumu Krimas tiltam un kuģu būvētavai Kerčā, vēsta ziņu aģentūras UNIAN.

Explosions are reported in the Kerch area. There is an attack on the Crimean bridge. The occupiers launched a smoke screen on the bridge. pic.twitter.com/09VpDDQz89

— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023