"Šāds medījums ir ļoti labs ķēriens Ukrainai." Slaidiņš atzinīgi vērtē Belgorodā iznīcināto krievu radiostaciju un elektroniskās karadarbības iekārtu







“Belgorodā GUR specvienībai ir izdevies iznīcināt Krievijas radiostaciju un elektroniskās karadarbības iekārtu “Podlet” [Подлет – krievu val.],” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pavēstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, demonstrējot arī video, kurā redzams ši ukraiņu armijas paveiktais trieciens.

Trieciens notika Belgorodā – Krievijas teritorijā, kas ir 10 kilometrus no Ukrainas robežas. “Ko tad vispār šis “Podlet” spēj? Tātad, pirmāmkārtām, rada traucējumus bezpilota lidaparātiem. Viņš spēj dot mērķa norādes S-300 un S-400 pretgaisa aizsardzības sistēmām – daudz efektīvāk nekā šo sistēmu radari, nosaka arī mērķa koordinātes aviācijai. Līdz ar to dod nepieciešamo informāciju; vienlaicīgi var izsekot līdz 200 mērķiem – nosaka mērķus no 10 līdz 300 kilometriem tālumā un līdz 10 kilometriem augstumā,” tā skaidroja NBS majors Slaidiņš par iznīcinātās krievu radiostacijas tehniskajām iespējām.

“Šāds medījums ir ļoti labs ķēriens Ukrainai,” uzskata Slaidiņš, vērtējot ukraiņu paveikto Belgodrodā. Turklāt Ukrainas GUR uzskata, ka krievu armija vēl joprojām lielā mērā paļaujas uz artilēriju. “Viņi uzskata, ka Ziemeļkoreja nevarēs pastāvīgi piegādāt Krievijai munīciju tādos kvantumos, jo viņiem pašiem viņa ir vajadzīga, bet jautājums – kādas ir Ziemeļkorejas ražošanas jaudas?” tā par aktualitātēm karā Ukrainā zināja stāstīt NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā.

Jau vēstīts, ka Ukrainas triecienu rezultātā Krievijas pretgaisa aizsardzība cietusi nopietnus zaudējumus, tā 2.novembrī jaunākajā ziņojumā par stāvokli Ukrainas frontēs vēsta Lielbritānijas militārais izlūkdienests.

Ukrainas triecienu rezultātā Krievija nedēļas laikā zaudējusi vismaz četras tālas darbības raķešu zeme-gaiss palaišanas iekārtas.

26.oktobrī Krievijas mediji vēstīja, ka Luhanskas apgabalā iznīcinātas trīs iekārtas S-400, teikts izlūkdienesta ziņojumā.Ukrainas avoti arī vēsta, ka Krievijas pretgaisa aizsardzībai nodarīti zaudējumi Krimā.

Krievija jau labu laiku galvenās likmes liek uz lielu skaitu augsto tehnoloģiju raķešu zeme-gaiss kompleksiem, un tas ir galvenais Krievijas militārās stratēģijas komponents, norāda britu izlūki.

Nesenie Krievijas zaudējumi izceļ to, ka Krievijas armijas pretgaisa aizsardzības sistēmām ir grūti cīnīties pret moderniem precīzu triecienu ieročiem, un ir lielā mērā ticams, ka tas palielinās jau tā lielo noslodzi uz atlikušajām sistēmām un operatoriem.

Pastāv reāla iespēja, ka, Krievijai aizstājot Ukrainā iznīcinātās raķešu zeme-gaiss sistēmas, tā vājinās savu pretgaisa aizsardzību citos operāciju rajonos, norāda britu izlūki.