Sprūds: Krievija ir pierādījusi, ka tai nav izpratnes un vēlmes iestāties par cilvēku dzīvībām







Katra diena, kad Ukraina cīnās gan par savu, gan Eiropas un demokrātijas brīvību, ir nozīmīga un izšķiroša, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra Andris Sprūds, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Ārpolitikas eksperts.

“Krievija ir pierādījusi to, ka viņai pilnīgi ir jebkāda lieka izpratne vai vēlme iestāties par cilvēku dzīvībām. Tas attiecas gan par ukraiņu dzīvībām, gan par savu karavīru dzīvībām,” viņš norāda.

Krieviem faktiski ir runa tikai par kvanitāti, tāpēc citu valstu resursi ir ļoti izšķiroši ukraiņu uzvarai, par ko mēs visi arī iestājamies.

Kā Zelenskis ir teicis, šobrīd ir ļoti grūts moments, jo krievi savus spēkus ir sakoncentrējuši vienā konkrētā reģionā.

“Mēs nevaram izvairīties arī gan no ofensīvām tuvākajā laikā no Krievijas puses, gan arī no tā, ka šis konflikts var pāraugt par daļēji iesaldētu, daļēji karstu konfliktu mēnešu, lai neteiktu pat, iespējams, arī gadu garumā,” Sprūds atzīmē.

Tāpēc katra nākamā diena un līdz ar to arī atbalsts kļūst vēl izšķirošāks.