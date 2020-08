Foto: Inita Šteinberga

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Apmēram divdesmit gadi – tik ilgi kalpos sēžamais no pamatīga koka celma. Izmaksas – minimālas. Tie koki, kas mežiniekiem un gateros ir nestandarts, dārzam ir īsts dārgums.

Dažādi līkie, resnie, dobie koki iederas visos dārzos. Tie iederas pat modernos iekštelpu interjeros. “Būtu tik koks, pielietojums atradīsies!” ir pārliecināta dendroloģe Zaiga Graudiņa.

Seko modei

Ja laimējies tikt pie resna koka, to var sadalīt pa frakcijām. Caurie gabali būs lieliski puķu trauki, putnu būri, u. c. Veselos baļķēnus vienkāršākajā variantā gāž uz sāna un uzreiz iegūst stabilu vietu sēdēšanai. Ja ir iedvesma, virspusi ar cirvi mazliet notēš, lai nespiež kaulaināku sēžamvietu.

Dendroloģe iesaka resnos stumbru gabalus meklēt gateros. Tur tie materiāliem nav izmantojami un der tikai kurināšanai vai šķeldai. Var arī stumbeņus salasīt cirsmā, kad meža izstrāde beigusies (iepriekš vienojoties ar īpašnieku).

Sēdēšanai der gan lapu, gan skujkoki. Tikai jārēķinās, ka lielie skujkoki pirmo gadu sveķos. Vēlāk tie atmirst un varēs sēdēt droši.

Koka kalpošanas laiks atkarīgs no sugas un stāvokļa, kādā nozāģēts. Tas, kurš jau sācis mirt uz kājas, protams, turpinās to vēl straujāk darīt pēc nozāģēšanas. Taču koka bluķēns noteikti nokalpos ilgāk nekā lētās dārzu mēbelītes no veikaliem.

Ķīmiju nelieto

Lai paildzinātu kalpošanu, stumbru gabalus ieteicams nomizot. Tas būs arī patīkamāk, jo, kamēr koks vēl būs svaigs, ieradīsies mizgrauži, bet vēlāk nāks visādi kukaiņi, kam ēdienkartē ir paredzēts lupināt koka atmirušās daļas (ieviesīsies arī skudras).

Ir dzirdēts uzskats, ka koka kalpošanu paildzina, ja to novieto ar galotnes pusē bijušo daļu uz leju. Zaiga skaidro, ka tas nav pareizi – kad sakņu vairs nav, mitrumu koks uzsūc no abiem galiem vienādi. Turklāt liekot celmus, kā tie auguši, tie stabilāk turēsies.

Ja celmus, baļķus vai no tiem tēstās mēbeles novietos nojumē vai telpā, tad tie kalpos gandrīz mūžīgi. Kalpošanu var paildzināt, ja arī dārzā esošos bluķēnus novieto uz pamatnes, kas nevada mitrumu.

Dendroloģe uzskata, ka resnos kokus un vienkoču mēbeles nevajag īpaši apstrādāt. Vislabāk tie izskatās, ja iegūst kokam raksturīgo pelēcīgi sudrabaino toni.

Piemēram, lakots koks kļūst brūngandzeltenīgs un izskatās dīvaini. Kokus nevajag beicēt un apstrādāt ar ķimikālijām arī tādēļ, ka uz tiem parasti sēž vasarā, kad drēbju mugurā pamaz un cilvēka āda cieši sakļaujas ar koka miesu.

Stiprina nogāzes

Koku stumbri lieliski der arī dobju malu savaldīšanai un nogāžu stiprināšanai. Saskarē ar zemi koks straujāk trupēs, taču, ja to neaiztiks, saglabās savu norobežojošo funkciju ilgi.

Šāds koks kā sūklis uzsūks mitrumu un palīdzēs to saglabāt arī augsnei dobē. Nogāzēm tas der sevišķi labi, jo koku irstošajos augumos pamazām barības meklējumos ieradīsies citu koku un krūmu saknes.

Šādi nogāze tiks labi nostiprināta un nenobruks pat tad, kad koki krautajā apmalē būs sadalījušies. Tas, protams, notiks vairāku gadu laikā.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu