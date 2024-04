“Stadiona būvniecība neietekmēs mazdārziņus!” skaidro Latvijas Futbola federācijas prezidents Ieteikt







“Esmu rīdzinieks, uz Lucavsalu devos gan uz Positivus, gan Rammstein koncertu, tā vieta daudziem saistās ar lieliem pasākumiem. Šobrīd tur ir viss nepieciešamais, lai uzsāktu stadiona būvniecību,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” saka Vadims Ļašenko, Latvijas Futbola federācijas prezidents.

Reklāma Reklāma

Viņš cer, ka Rīgas domes deputāti atbalstīs šo ieceri un projekts varēs virzīties uz priekšu. Notikusi arī asa diskusija ar Lucavsalas mazdārziņu īpašniekiem.

“Stadions neskars mazdārziņus. Stadions atrodas vispār citā vietā. Mazdārziņus skar varbūt attīstības plāna ceļi, kuru izbūve ir plānotajā projektā, bet tas nav saistīts ar stadionu,” Latvijas Futbola federācijas prezidents skaidro.

Vai tas nozīmē, ka 326 mazdārziņi var būt mierīgi, ka būvniecība skars tikai nelielu skaitu no mazdārziņiem?

“Cik man zināms, tas skars apmēram 30 mazdārziņus un tas skar viņus tikai tad, kad Rīgas dome pieņems lēmumu attīstīt šo zemi un būvēt tur ceļus, līdz ar to šobrīd šis jautājums nav darba kārtībā, tie ir tikai nākamie potenciālie plāni un es domāju, ka to visiem mazdārziņiem ir jāsaprot. Protams, viņiem ir sava ideja un mums ar to vajag rēķināties!” Ļašenko teic.

Viņš min, ka mazdārziņu īpašnieki būs arī ieguvēji.

“Ja mēs paskatamies uz šo vietu, tur ir bardaks, es domāju, ka, uzbūvējot tur modernu, mūsdienīgu infrastruktūru, visi būs ieguvēji!” Latvijas Futbola federācijas prezidents saka.