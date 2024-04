TV tornis Lucavsalā, Rīgā. Foto: Edijs Pālens/LETA

"Lētāk nav atpirkt Skonto stadionu?" Cilvēkus pamatīgi satraucis lēmums būvēt jaunu futbola stadionu Lucavsalā







“Vakar @Rigasdome koalīcija lēma par Lucavsalu kā futbola stadiona mājvietu. Lai nodrošinātu piekļūšanu pie stadiona tiks būvēta infra [infrastruktūra] no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai,” tā šodien satraukti soctīklā “X” raksta Andrejs.

“Esmu drošs, ka par šādām infras izmaksām RD varētu pati nopirkt zemi pieejamā vietā un uzbūvēt stadionu, nerunājot, ka Kazas sēklis būs gone (tā ir applūstoša teritorija), tāpat arī Lucavsalas rekreācijas zona tiks degradēta ar ielas izbūvi. Tas, ka Rīgai vajag futbola stadionu, es domāju, ka ir vairāk kā skaidrs, tomēr šāda sasteigta rīcība pirms @kajbumba

vēlēšanām, rīdzinieku iecienītā rekreācijas zonā ar milzīgām būvniecības izmaksām dēļ applūšanas riskiem, ir neprāts,” uzskata Andrejs.

Andreja ierakstu steidz komentēt soctīkla “X” lietotāji.

“Lētāk nav atpirkt Skonto stadionu, to sakopt un tajā turpināt spēlēt? Nav izlasei ne tāds līmenis šobrīd, ne potenciāls, lai sviestu atkal daudz naudas betonos. Labāk bērnu klubos. Jābeidz šī skaistumbetonēšana, jāsāk ieguldīt cilvēkos,” raksta kāds vīrietis.

Armands jautā: “Es patiešām nesaprotu, kāpēc šādu stadionu nevar būvēt kaut kur apmēram ap Rīgas robežām. Minhenē “Alianz Arena” ir apmēram pie apvedceļa. Lionā jauno stadionu arī uzbūvēja ārpusē pie šosejas. Tikai pie mums ir kaut kāda vēlme visu centrā iespiest…”

Igors piebilst: “9,3 līdz 24,1 miljoni EUR sanāk. Taisnības labad man šķiet, ka šīs saistības vēl nav uzņemtas, bet tikai dots zemesgabals LFF, lai veiktu izpēti. Kopumā tika vērtēti kādi ~6 zemesgabali, bet ar izvērtējumiem deputātiem nebija iespējams iepazīties laicīgi. Palūdzām tos nodrošināt.

“Tātad šie ir futbola stadiona lobija aprēķini. Nebrīnīšos, ka tās izmaksas būs 3x. Kā RD veicas ar purvainu vietu apbūvi varam redzēt Skanstē,” piebilst ieraksta autors Andrejs.

Rīgas dome arī iesaistās komentāros, atbildot Andrejam: “Labdien! Kā norāda plānošanas speciālisti, šajā zemesgabalā nav mazdārziņu, teritorija nav applūstoša un patlaban šī nav īpaši populāra atpūtas vieta rīdziniekiem. Turklāt blakus šim zemesgabalam drīzumā sāksies daudzstāvu dzīvojamo māju celtniecība. Satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts izbūvēt vēl vairākus gājēju un velo tiltus gan uz Lucavsalu, gan starp Lucavsalu un Zaķusalu, tāpat jau sen plānošanas dokumentos paredzēta savienojuma izbūve ar Dienvidu tiltu.”

Uz to Andrejs atteic, lai Rīgas dome “nesagroza” viņa teikto: “Lūgums nesagrozīt manis rakstīto. Par applūstošām teritorijām es minu Kazas sēkli, kur paredzēts izbūvēt satikmes infrastruktūru, to var labi redzēt RDPAD Aizsargjoslu un aprobežojumu kartē, kur atrodas mazdārziņi kur skaidrs, ka pēc tādas infras izbūves Kazas sēklis vairs faktiski nebūs. Savukārt degradēta tiks Lucavsalas pludmale, kur arī plānojas satiksmes infras izbūve galu galā padarot Lucavsalu par satikmes mezglu. Uz stadionu nevar skatīties nošķirti no satiksmes infrastruktūras.”

Armands arī komentē: “Nu tur gan ir vajadzīga normāla infra arī jaunajiem projektiem, birojiem, utt. Tur būtu jābūt “jaunajai” Rīgai ar daudzstāvu ēkām, birojiem. Un ērtu savienojumu ar lidostu (kas gan tagad ir attālināts līdz ar jauniem luksoforiem pie Spices).”

Diskusiju turpina kāds cits: “Koalīcijā esošais LFF Viceprezidents būs priecīgs. Rīgai būs jāsavelk jostas, lai būtu naudiņa pārvadiem, stāvvietām un šoseju platumiem, lai šo visu izbūvētu un uzturētu, jo citādi nemākam. Nu nekas, futbola un kungu izklaižu dēļ var arī turpmāk paciesties.”

“Kāpēc Rīgai vajag futbola stadionu?” jautā Andrejs. Artūrs piebilst: “Kaut kur pie “Arēna Rīga” iederētos arī stadions. Stāvvietas tur jau ir, pievadceļi arī.”

Elgars nosaka: “Kaitina RD – nejēdzīgāku vietu ar dārgāku infrastruktūras izbūvi atrast bija neiespējami? Ja nu vienīgi Vecrīgu nojaukt un uzbūvēt stadionu. Kā Rīgas iedzīvotājs gribu, lai vismaz smiltis savāc un ielu nomazgā, pie mājām, par bedrēm jau nerunājot. Naudas tik daudz kā nekad?”

“Lucavsalā nu nemaz nav nepieciešami jauni ceļi un tilti. Šo naudu varēja atvēlēt ātrākai Dienvidtilta 4.kārtas pabeigšanai,” komentē vēl kāds. “Neesmu pilsētplānotāja, bet vai prātīgāk nebūtu Rumbula vai Spilves pļavas. Lielas platības bez pielietojuma,” iesaistās arī kāda sieviete.

“Zaķusalā nevar celt? Blakus tornim,” vaicā Mārtiņš. “Skanstes iela nebija labāks variants? Kaut gan tad atkal Martas un Maijas bļautu, ka pa skaļu,” norādīja kāds cits.

Kā jau vēstīts, tad Rīgas dome lems par vairāk nekā 10 hektāru zemes piešķiršanu nacionālā futbola stadiona būvniecībai Lucavsalā, tā ziņoja LETA.

Otrdien, 2.aprīlī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja atbalstīja zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Futbola federācijai. Zeme tiks nodota lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

Piecu gadu laikā LFF jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija un pašvaldībai būs jālemj par turpmāko rīcību ar šo zemi, piemēram, to atsavinot par labu federācijai.

Kā komitejas sēdē teica deputāts Kaspars Spunde (NA/LRA), uzbūvējot stadionu un uzbūvējot jaunu ielu savienojumu caur Kazas sēkli, cietīs daļa mazdārziņu, kuri būs jālikvidē. Līdz ar to pašvaldībai būs jāpiedāvā iedzīvotājiem cita teritorija, kur iekopt dārziņus.

Vairāki deputāti pauda šaubas, vai Lucavsala ir piemērotākā vieta šāda stadiona būvniecībai. Viņu ieskatā, stadions, līdzīgi kā savulaik hokeja arēna Skanstes apkaimē, būtu jāceļ kādā no Rīgas nomalēm, tādējādi dodot iespēju šai apkaimei attīstīties. Savukārt Lucavsalā attīstības iespējas esot ierobežotas, jo tā ir sala.

Lēmumprojekta virzību uz Rīgas domes sēdi neatbalstīja “Progresīvo” deputāti – Alija Turlaja balsoja pret, savukārt Mārtiņš Kossovičs un Igors Kļaviņš balsojumā atturējās.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, tieši “Progresīvo” mēra Mārtiņa Staķa laikā tika parakstīts nodomu protokols par nacionālā mēroga stadiona būvniecību.

Būdams mērs, Staķis preses konferencē informēja, ka nacionālā mēroga futbola stadions Rīgā varētu tikt būvēts Lucavsalā vai Uzvaras parkā. Viņš atklāja, ka sākotnēji tika izskatīti 10 dažādi varianti, bet pēc tam palika trīs. Divas no iespējamām stadiona vietām tika apsvērtas Lucavsalā, bet viena – Uzvaras parkā.

Staķis tolaik atzina, ka viņam pieņemamākais variants šķiet Lucavsala, taču tas esot tikai viņa viedoklis un par to, kur šādu stadionu būvēt, būs jālemj Rīgas domes deputātiem.

Kā šodien komitejas sēdē uzsvēra Kossovičs, viņš cerot, ka domes sēdē varēs balsot par stadiona būvniecību Lucavsalā.

Viņš norādīja, ka ir par šāda projekta īstenošanu Rīgā, taču nepieciešams ievērot visu iesaistīto pušu intereses, lai stadions tiktu uzbūvēts vislabākajā vietā.

Komitejas sēdē Kossovičs neesot dzirdējis atbildes uz daudziem jautājumiem, tostarp par investoriem. Viņa ieskatā, nepieciešama kvalitatīva diskusija, lai apsvērtu citas alternatīvās vietas stadiona būvniecībai.

Gala lēmums par zemes piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā LFF būs jāpieņem Rīgas domei.