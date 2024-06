Ilustratīvs foto. Foto: Marta Oplucāne

Starpautiskas operācijas "Viltotā zvaigzne" laikā konfiscēti 8 miljoni viltotu preču, kas visvairāk atklāti Turcijā un Ķīnā







Starptautiskās pretviltojumu operācijas “Viltotā zvaigzne” otrajā posmā vairākās Eiropas valstīs konfiscēti 8 miljoni viltotu preču un izstrādājumu, kā arī saistībā ar viltojumu biznesu arestētas 264 personas. Papildus viltotu izstrādājumu atklāšanai operācija atklāja arī citus smagus noziegumus, piemēram, organizēto noziedzību, kontrabandu, krāpšanu un naudas atmazgāšanu, tā portālam LA.LV pavēstīja Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Ella Niedra.

Šo operāciju vada Spānijas un Grieķijas tiesībsargājošās iestādes sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), aģentūrām un iestādēm no 17 valstīm – Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Kipras, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Albānijas, Gruzijas, Serbijas, Ukrainas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Kopējā konfiscēto viltojumu vērtība ir 120 847 062 eiro.

Operācijas “Viltotā zvaigzne” pirmais posms norisinājās 2022. gada otrajā pusē, un tās laikā atklātas un konfiscētas viltotas preces 87 miljonu eiro vērtībā, kā arī sākti vairāki simti tiesvedību un arestētas 378 personas. Par operācijas pirmo posmu var lasīt ŠEIT.

Otrajā posmā, kas norisinājās no 2023. gada 10. aprīļa līdz 30. septembrim, tiesībsargājošās iestādes veica 3123 pārbaudes, ir sāktas 1222 tiesvedības, kā arī 1436 administratīvās lietvedības. Viltotie izstrādājumi saistīti kopumā ar 545 zīmoliem.

Visvairāk operācijas laikā konfiscētas zīmolu etiķetes – 5,5 miljoni. Nākamā grupa ir sporta apģērbi – 1,1 miljons vienību. Trešais lielākais apjoms ir somas un maki – 616 774, kam seko apavi – 552 611 vienību. Tāpat tiesībsargi konfiscējuši 349 292 luksusa zīmolu apģērbus, 23 436 pulksteņus un juvelierizstrādājumus, kā arī 2634 mehānismus un rīkus.

Galvenie atklājumi:

– Lielākā daļa viltoto izstrādājumu ir no Turcijas un Ķīnas;

– Aptuveni 65% no aizturētajām precēm bija etiķetes un to kombinācija ar atsevišķiem

nemarķētiem produktiem, kas apstiprina vietējās pēdējās fāzes ražošanu;

– Pieaudzis viltotu zīmolu skaits;

– Starp viltojumiem bija gan luksusa zīmoli, gan arī budžetam draudzīgāki zīmoli;

– Konstatēti dizaina pārkāpumi.

Kā norāda operācijas īstenotāji, intelektuālā īpašuma noziegumi tiek veikti, pusfabrikātus konkrētajā valstī ievedot konteineros, kas tiek pārvadāti pa jūras ceļiem, tiek ļaunprātīgi izmantoti sūtījumu konteineri, kā arī preču uzglabāšana notiek privātīpašumos. Tāpat konstatēts, ka starpniecības punktos noziedzīgie grupējumi saņem viltojumus un nomaina tiem etiķetes.

Plašāka informācija par viltojumu atpazīšanu, un kā rīkoties, ja ir iegādāts viltojums, ir pieejama tīmekļvietnē www.viltotarealitate.lv.