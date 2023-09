STOPkadri: Daudzās jomās atpaliekam no citām Eiropas valstīm, bet digitālā notāra projektā varam sevi uzskatīt par paraugu citiem Ieteikt







Publiskajā telpā bieži izskan, ka Latvija vairākās jomās un rādītājos atpaliek no citām valstīm Eiropas Savienībā. Piemēram, mūsu kaimiņiem igauņiem patīk lepoties ar dažādiem inovatīviem digitāliem risinājumiem. Turpretim Latvijā vairāk izskan negatīvais, kaut vai neveiksmes un problēmas ar daudzu miljonu vērtās e- veselības ieviešanu.

Taču neraugoties uz problēmām, mums ir ar ko lepoties. Līdz šim pavisam klusi popularitāti pasaulē iemanto Latvijā radītais – digitālais notārs. Kas tas ir un kā tas darbojas, to šonedēļ pētījis TV24 raidījums “STOPkadri”, kas ēterā skatāms katru svētdienas vakaru plkst.19.00.

Līdz šim vairāk ierasts, ka notāra pakalpojumus var izmantot klātienē. Taču kopš 2018. gada aizvien lielāku popularitāti klientu un notāra vidū iemanto virtuālais notāra kabinets. Ideja ir pavisam vienkārša, līdzīga attālinātajām sapulcēm. Piemēram, lai parakstītu nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai – nekustamā īpašuma pircējs, pārdevējs un notārs satiekas digitālajā platformā, kurā iepriekš reģistrējušies, un attālināti – viens pēc otra paraksta dokumentus. Tas ir ērti, ātri un izdevīgi, it īpaši gadījumos, kad kādai no iesaistītajām pusēm līdz notāra kabinetam būtu jāmēro tāls ceļš. Digitālas platformas – “DigiNotārs” izveidošanu finansiāli valsts neesot atbalstījusi, projektu izdevies realizēt par aptuveni 30 tūkstošiem eiro no notāru līdzekļiem.

GATIS LITVINS – Latvijas Zvērināto notāru padomes rīkotājdirektors:

“Uz Latviju, pie mums pieredzes apmaiņā ir braukuši dažādu Eiropas valstu kolēģi. Gan no Francijas ir bijuši, gan no Vācijas vairākkārt, un arī no Lietuvas un Igaunijas, un arī no Ukrainas. Jo Ukrainā esošais karš viņiem jaunus izaicinājums dod, un viņi jau šajā laikā meklē šos risinājumus, kā var atrisināt šo pieejamību notāram, kas veic ļoti būtiskas darbības sabiedrības un klientu interesēs.”

Visi notāru pakalpojumu pieejami digitālā vidē jau piecus gadus un platforma turpina attīstīties. Pārdomāts esot arī par klientu drošību, kura sastāv no vairākām pakāpēm un ļauj konfidenciāli izmantot notāra pakalpojumus, piemēram, ieviesta sejas atpazīšanas sistēma. Gan notāri, gan klienti labprāt izmanto platformas priekšrocības, taču mēdz saskarties ar tehniskiem izaicinājumiem.

“Bieži vien ir tā, ka notāram ne tikai juridiskie jautājumi jāpārzina, bet arī jāpārzina pamatjautājumi, kas varētu būt par iemeslu, piemēram, klientam kamera neiet, kāpēc, piemēram, klientam elektroniskais paraksts neiet. ”

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadības atzīst, ka digitālā nozare valstī turpinot attīstīties, šobrīd liela uzmanība tiek pievērsta mākslīgam intelektam. Piemēram, šonedēļ, Latvijas Universitātē, civilās aizsardzības kursā sāka izmantot un apmācīt platformu “Gudrs virtuālais asistents”, lai tas spētu atbildēt ne tikai uz jau zināmiem jautājumiem, bet arī sniegt informāciju, kuru mācību spēki sagatavojuši tieši fakultātes vajadzībām. Neskatoties uz mākslīgā intelekta attīstību, pastāv digitālās platformas, kuru darbību nepieciešams uzlabot. Piemēram, valsts sektorā.

SIGNE BĀLIŅA – LIKTA vadītāja:

“Tur tā attīstība vel ir jāturpina, es domāju, ir daudzas lietas, ko mēs izmantojam, e-recepete ir viens no tādiem pakalpojumiem, mēs novērtējam tās priekšrocības, kas ir, bet tas ir tas pakalpojums, kurš būtu jāuzlabo, lai viņš būtu draudzīgāks mums. Un ļoti daudz, kur ir šī iespēja pieteikties pie ārsta, bet ir daudzas iestādes, kur vēljoprojām tas nav iespējams.”

Signe Bāliņa izstāstīja, ka pēc nozaru attīstības statistikas datiem iedzīvotāji pozitīvi vērtē Lauku atbalsta dienesta digitālo platformu un Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko deklarēšanas sistēmu.