STOPkadri: Latvijas atklātās meistarsacīkstes prezidenta ievēlēšanā – kas šobrīd izvirzās vadībā?







TV24 raidījumā “STOPkadri” vadītājs Armands Puče mazliet ironiskā manierē pieskāries kādai visnotaļ aktuālai tēmai – prezidenta vēlēšanām. Izvirzīti pašreizējie līderi šajā sacensībā un arī “rezervisti”. Ieskatāmies žurnālista vērtējumā!

“Izvirzījies vadībā ir Uldis Pīlēns. Mēs dodam 70% viņam uz pakāpiena. Tas ir zolīdi tāpēc, ka Šlesers ar abām rokām – Latvija Pirmajā vietā – saka, ka jāvēl ir par Pīlēnu, jo tad tikšot pēc tam padzīts Kariņš. Interesanta loģika! Bet labi.

Savukārt 2., 3.vietiņa – mēs to dalām. Baiba Braže 15%, Egils Levits 15%. Baiba ir mūsu cilvēks NATO. Loģiski – Nacionālajai apvienībai vajadzētu ņemt vērā, ka nu kaut kas taču ir jāvirza, un Baiba ir labs kandidāts.

Savukārt Egils Levits – nu ko, ja tu vari Rīgas pilī rīkot salidojumu, tas ir žēlīgi, bet labi.

Kas paliek tuvajās iekavās? Nekas daudz. Valdis Domvrovskis, Raivis Dzintars, Edgars Rinkēvičs, Juris Rubenis.

Savukārt piedalās, lai neuzvarētu, – tur arī pazīstamas un vecas sejas, no kurām gribētos izcelt Sanitu Osipovu. Viņas fanu klubiņš lobē, to var redzēt sabiedriski politiskajā telpā, bet var just, ka pietrūkst sabiedrisko mediju atbalsta. Nu nekas. Tā gadās.”

