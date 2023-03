Levits ir nomocījies ar savu zemo reitingu. Jo viņš vairāk mokās, jo vairāk krīt atbalsta balsu skaits, tā situāciju raksturo politologs Ieteikt







Cīņa par valsts prezidenta amatu šobrīd notiek pilnā sparā. Tā nav vēl beigusies, jo priekšā vēl gana daudz laika. Tā ir māksla, ka tu esi esošais prezidents, ka tev nav neviena konkurenta, un tu jau skaidri zini, ka tu neesi kandidāts Nr.1 – tā ir īpaša situācija, tas ir jāprot, jo parasti jau esošais prezidents tīri dabīgi ir Nr.1 kandidāts, līdz parādās jauni varianti un sākas svēršana, bet visi joprojām vēl skatās uz esošo prezidentu, tā šā brīža situācijas amizantumu TV24 raidījumā “Kārtības rullis” apraksta Filips Rajevskis, politologs.

Šobrīd liec jebkuru reitinga tabulu, šobrīd Levits neieņem nekādu vietu, atklāj politologs, piebilstot, ka pagaidām esošajam prezidentam Saeimā pārvēlēšanas laikā spīd 46 balsis. Bet tur ir nākamā problēma – reitings zems, viņš ir nomocījies ar zemo reitingu, viņš brauc pa Latviju, Rīgas pilī rīko orientēšanās sacensības.. “Jo viņš vairāk mokās, jo, izskatās, ka vairāk zūd atbalsta balsis parlamentā. Pirms brīža bija 49 atbalsta balsis, tagad ir jau 46, ja šādi turpinās, var beigties visādi,” paredz Rajevskis.

Rajevskis atgādina, ka iepriekš prezidentu uz otro termiņu ievēlēja tad, kad šajā amatā bija Vaira Vīķe-Freiberga. Viņai bija tik augsts reitings, ka izcēlās pat skandāls par to, ka visi gribēja ātri vienkārši nobalsot nost no dienas kārtības.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 31.maijā

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 31.maijā. Par 31.maiju kā datumu prezidenta vēlēšanām vienojās Saeimas Prezidijs un Frakciju padome. Atbilstoši likumam Valsts prezidenta amata kandidātu oficiālai pieteikšanai paredzēta nepilna nedēļa maija pirmajā pusē.

Valsts prezidents Egils Levits nav atklājis, vai atkārtoti kandidēs uz šo amatu. Viņš norādījis, ka tas ir Saeimas politiķu ziņā.

Savukārt Saeimas kuluāros neoficiāli jau ilgstoši tiek runāts, ka “Apvienotais saraksts” (AS) Valsts prezidenta amatam varētu virzīt uzņēmēju Uldi Pīlēnu, kuru AS pirms Saeimas vēlēšanām pieteica kā savu premjera amata pretendentu. Viņa pieteikšana vēlēšanām pašlaik esot atkarīga no tā, vai Pīlēns pats piekritīšot savas kandidatūras izvirzīšanai. Līdz šim publiski par kandidēšanas iespējām viņš ir atbildējis izvairīgi.