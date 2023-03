VIDEO APTAUJA. Vai Jūs vēlētos, lai Egils Levits paliek Valsts prezidenta amatā uz otro termiņu? Ieteikt







Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 31.maijā. Par šo datumu vienojies Saeimas Prezidijs un Frakciju padome. Atbilstoši likumam Valsts prezidenta amata kandidātu oficiālai pieteikšanai paredzēta nepilna nedēļa maija pirmajā pusē.

Valsts prezidents Egils Levits nav atklājis, vai atkārtoti kandidēs uz šo amatu. Viņš norādījis, ka tas ir Saeimas politiķu ziņā.

Savukārt Saeimas kuluāros neoficiāli jau ilgstoši tiek runāts, ka “Apvienotais saraksts” (AS) Valsts prezidenta amatam varētu virzīt uzņēmēju Uldi Pīlēnu, kuru AS pirms Saeimas vēlēšanām pieteica kā savu premjera amata pretendentu. Viņa pieteikšana vēlēšanām pašlaik esot atkarīga no tā, vai Pīlēns pats piekritīšot savas kandidatūras izvirzīšanai. Līdz šim publiski par kandidēšanas iespējām viņš ir atbildējis izvairīgi.



































































































