STOPkadri: Melbārde tagad pie JV siles ar 6631 eiro algu – mazāk nekā Eiroparlamentā, bet svarīgākais ir jautājums “Kāpēc tagad?” Ieteikt







“Dace Melbārde kādreiz strādāja Eiropas parlamentā, bet tagad, divus mēnešus pirms viss beidzas, viņa pamet visu un izdomā atskriet atpakaļ un pietiekties darbā pie Baibas Bražes, ka rodas jautājums – kāpēc?” TV24 raidījumā “STOPkadri” domā Aramands Puče.

Atgādināsim, ka Eiroparlamentā Melbārde nokļuva caur Nacionālo apvienību un NA to joprojām nav aizmirsusi, tad viņa pārgāja uz jauno Vienotību un tagad pie JV siles par parlamentāro sekretāri ar 6631 eiro algu mēnesī. Tas gan ir mazāk nekā Eiropas parlamentā, bet, ja viņai tagad piedāvā, ko tur gaidīt? Var gadīties, ka pēc diviem mēnešiem vispār bez darba paliktu. Bet šobrīd, ja sile ir pilna, pie siles ir cilvēki.

Jau ziņots, ka no 7.maija Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārās sekretāres darba pienākumus sākusi pildīt politiķe Dace Melbārde (JV).

Melbārde līdz ar to atstās arī Latvijas Kultūras akadēmijas padomes priekšsēdētājas amatu, jo likums neļauj šo abu amatu savienošanu, aģentūrai LETA pastāstīja politiķe. Tā kā viņa šajā amatā ir Valsts prezidenta virzīta pārstāve, tad politiķe par to informējusi Valsts prezidenta kanceleju.

Melbārde pievienojas ārlietu ministres Baibas Bražes komandai, noslēdzot darbu pašreizējā Eiropas Parlamenta (EP) sasaukumā, kur viņa tika ievēlēta 2019.gada vēlēšanās vēl no Nacionālās apvienības saraksta, kur aiz viņas palika Saeimas deputāts Edvīns Šnore, Ansis Pūpols un Saeimas deputāts Jānis Dombrava. Šogad EP vēlēšanās Melbārde kandidē no “Jaunās vienotības” (JV) saraksta ar piekto numuru.

Šnore aģentūrai LETA pauda, ka Melbārdes vietu EP neieņems, jo pats tagad kandidē uz EP un novērtēs, ja viņam būs dots tautas mandāts EP vēlēšanās pēc mēneša.

NA politiķa ieskatā, “Vienotība” nelolojot lielas cerības EP vēlēšanās, ja Melbārde ir atteikusies no mandāta.

Pūpols aģentūrai LETA teica, ka viņam ir daudz plānu, darbu maijā un jūnijā, virkne filmu projektu, tāpēc viņam tas esot jāpārrunā ar projektu līdzautoriem un cilvēkiem partijā. “Kad būšu to izrunājis, tad izdomāšu, ko darīšu,” sacīja Pūpols, norādot, ka, “ja tas būs jādara, tad jādara – ir lietas, kas ir dzīvē jādara, un ja ir pienākums, tad būs jāpilda”.

Līdz ar šo lēmumu Melbārde noliek EP deputātes mandātu, aģentūru LETA informēja JV pārstāve Anna Ūdre. Jaunais amats neietekmēšot Melbārdes kā JV kandidātes aktivitātes EP vēlēšanu kampaņā, kur politiķei paredzēts turpināt aktīvi piedalīties ārpus ikdienas darba pienākumiem, norāda partiju apvienībā.

JV pauž atbalstu Melbārdei ĀM parlamentārās sekretāres amatā, jo viņa kā EP deputāte “vairākkārt apliecinājusi savas augstās darba spējas un izpratni par politiskajiem procesiem, kā arī ir kompetenta ārlietu jautājumos”.

Melbārde iepriekš no 2013. līdz 2019.gadam bija Latvijas kultūras ministre. Pirms tam, no 2011. līdz 2013.gadam, viņa bija Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, bet no 2009. līdz 2011.gadam – Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā. Melbārde arī ilgus gadus strādāja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālajā komisijā kā komisijas prezidente (2013-2019) un ģenerālsekretāre (1999-2004).

Melbārde Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā – kultūras teorijā un vadībā. LU iegūts bakalaura grāds vēsturē. Šobrīd Melbārde izstrādā promocijas darbu Latvijas Kultūras akadēmijā.

Politiķe 2017.gadā ieguva Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu, bet 2013.gadā Melbārdei piešķirts III šķiras Triju zvaigžņu ordenis, kā arī Ministru kabineta Atzinības raksts.