"Strādā mazāk, bet smagāk un saņem tikpat!" Cilvēki sajūsmā par 4 darba dienu grafiku







Lai dabūtu vairāk brīvdienu, var to pašu darbu paveikt īsākā laikā. Iespējams, ka tas arī kļūs par jauno dzīvesveidu. Tā Latvijas Televīzijai atzīst Islandes premjerministrs Bjarni Benediktsons.

Jau tagad iespēju strādāt saīsinātu laiku izmanto vairāk nekā puse nodarbināto Islandē. Un vismaz pagaidām prognozes liecina, ka arvien vairāk būs tādu islandiešu, kuri darbā pavadīs mazāk laika.

Piedāvājums strādāt īsāku darba laiku – vai nu mazāk darba stundu, vai, piemēram, nedēļas laikā 5 darba dienu vietā tikai 4 -, un atalgojums paliek nemainīgs. Ideja ir ļoti populāra Islandē.

“Jā, esmu ar to apmierināts! (..) Es domāju, ka daudzi cilvēki ir laimīgi par to! Jāstrādā īsāka nedēļa. Un kabatā tā pati summa. Domāju, ka tieši to ļaudis grib,” uzskata Islandes iedzīvotājs Olli.

Arī Lovisa to vērtē atzinīgi: “Tas ir labi, jā. Jo tas dod cilvēkiem lielāku brīvību darīt dažādas lietas. Tu neaprobežojies tikai ar savu algoto darbu. Mana mamma izmanto saīsinātās darba stundas piektdienās. Un viņai ir garākas nedēļas nogales -brīvdienas. Sanāk gandrīz trīs brīvdienas nedēļas beigās.”

Džolijs izceļ to, ka cilvēkiem ir vairāk laika baudīt dzīvi ar savām ģimenēm un tas, viņaprāt, ir pozitīvi.

“Tikai tev ir jāstrādā mazliet smagāk, lai visu padarītu īsākā laikā. Tas ir fantastiski!” viņš vērtē.

Tam piekrīt Tors: “Ja esi proaktīvs, tu vari to izdarīt četrās dienās, nevis piecās.”

Saīsinātā darba laika ieviešanu Islande sāka jau pirms vairākiem gadiem – sākumā eksperimentālā veidā. Un atklājās, ka, īsākā laikā izdarot to pašu darbu, produktivitāte vai nu nemainījās, vai pat uzlabojās, bet strādājošo labbūtība ļoti pieauga.