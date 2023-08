Sudrabs! Latvijas U-20 basketbolistes kļūst par Eiropas vicečempionēm

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien Klaipēdā izcīnīja sudraba medaļas Eiropas U-20 čempionātā, finālā ar rezultātu 59:85 (11:29, 13:18, 19:18, 16:20) zaudējot Francijai.

When basketball connects. ❤️ Latvia 🇱🇻 finished second in #FIBAU20Europe and celebrated it with a dance with the volunteers. pic.twitter.com/QwB7GrR6bJ

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 6, 2023