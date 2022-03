Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Svētdien atklāts zemākais Covid-19 gadījumu skaits pēdējo divu mēnešu laikā







Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 1352 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kas ir zemākais rādītājs kopš šī gada 20.janvāra, kad valstī konstatēja 864 inficētos, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 386 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 966 – vakcinēti.

Kopumā vakar laboratoriski veikti 3967 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 34,1% bijuši pozitīvi. Pēdējo reizi mazāks pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 28.janvārī, kad šis rādītājs bija 34%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 3670,9 gadījuma līdz 3605,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 1516 līdz 1476,7.

No trim mirušajiem Covid-19 pacientiem pa vienam cilvēkam bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, no 80 līdz 89 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem divi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens – vakcinēts.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5499 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 772 390 cilvēkam. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 27 957 cilvēki.